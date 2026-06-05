Dacia Marcos Automoción acoge la presentación del Plan ADN, la nueva estrategia nacional de Dacia para reforzar su crecimiento

Dacia Marcos Automoción ha celebrado un evento especial en sus instalaciones para presentar el Plan ADN, de la mano de Laurent Sengenes, CEO de Dacia España, la nueva hoja de ruta estratégica de Dacia en España, diseñada para consolidar el crecimiento de la marca y reforzar su propuesta de valor en el mercado nacional.

La jornada ha permitido acercar a clientes, equipo comercial y colaboradores los principales pilares de este nuevo plan, que sintetiza la ambición de Dacia para los próximos años: aumentar su cuota de mercado, mantener un modelo de negocio único y democratizar el acceso a las nuevas tecnologías sin renunciar a aquello que define a la marca: vehículos robustos, esenciales, eficientes y con la mejor relación valor-precio.

Durante el evento celebrado en Dacia Marcos Automoción se han puesto en valor las claves de esta estrategia, apoyada en una ofensiva de producto renovada, nuevas soluciones de electrificación, una red comercial cercana, una postventa de proximidad, el liderazgo en valor residual y el compromiso social de la marca a través del programa CareMakers.

Una gama renovada y tecnología “Made in Spain”

El Plan ADN llega acompañado de una importante ofensiva de producto que refuerza la posición de Dacia en los principales segmentos del mercado. Modelos como Spring, Sandero, Stepway, Jogger, Duster y Bigster continúan consolidando una gama pensada para clientes que buscan eficiencia, practicidad y un coste de uso competitivo.

Un instante del evento en la instalaciones de Dacia / ISRAEL SANCHEZ

Uno de los grandes protagonistas de esta nueva etapa es la tecnología “Made in Spain”, con motorizaciones como el nuevo motor hybrid 155 y el hybrid-G 150 4x4, una solución que combina por primera vez tracción total, GLP y asistencia eléctrica. Estas mecánicas, desarrolladas y producidas en España, refuerzan el papel del país como enclave estratégico para la innovación de Dacia.

Además, la marca avanza en su apuesta por una movilidad urbana más accesible y sostenible con la llegada de nuevas propuestas electrificadas, manteniendo siempre su compromiso de ofrecer soluciones prácticas y competitivas para el día a día.

Eficiencia, coste de uso y cercanía al cliente

Uno de los pilares del Plan ADN es la eficiencia. Dacia mantiene una oferta multienergía que combina soluciones eléctricas, híbridas y GLP, permitiendo a los clientes acceder a vehículos con etiquetas ECO y Cero, autonomías destacadas y un coste por kilómetro muy competitivo.

Esta eficiencia se apoya también en la filosofía Design to Cost, una forma de diseñar vehículos ligeros, funcionales y optimizados, que permite reducir peso frente a la competencia directa y mejorar tanto el consumo como la rentabilidad para el cliente.

En este contexto, Dacia Marcos Automoción refuerza su papel como punto de referencia de la marca en la zona, ofreciendo asesoramiento personalizado, atención cercana y un equipo especializado para acompañar a cada cliente en la elección de la solución de movilidad que mejor se adapta a sus necesidades.

Posventa, fidelización y garantía Dacia Zen

El evento también ha servido para destacar la importancia del servicio posventa dentro de la estrategia de Dacia. La marca cuenta con una red de proximidad que garantiza rapidez, confianza y tranquilidad a sus clientes.

Entre las iniciativas más relevantes se encuentra Dacia Zen, la garantía gratuita de hasta 7 años vinculada al mantenimiento en la red oficial. Esta propuesta refuerza la confianza de los clientes en la marca y contribuye a una de las tasas de fidelización más altas del mercado español.

Para Dacia Marcos Automoción, la posventa es una parte esencial de la relación con el cliente, ya que permite acompañarle durante toda la vida útil del vehículo, desde la compra hasta el mantenimiento y la renovación.

Un instante del evento en la instalaciones de Dacia / ISRAEL SANCHEZ

Valor residual y confianza en la inversión

Otro de los grandes ejes del Plan ADN es el liderazgo de Dacia en valor residual. La capacidad de sus vehículos para mantener un alto valor en el tiempo convierte a la marca en una opción especialmente atractiva para clientes particulares, profesionales y empresas.

Este posicionamiento permite ofrecer cuotas de financiación competitivas y refuerza la confianza en la compra de un vehículo Dacia, tanto nuevo como de ocasión.

CareMakers: movilidad solidaria para facilitar el acceso al empleo

El compromiso social también ocupa un lugar destacado dentro del Plan ADN con CareMakers, el primer proyecto de movilidad inclusiva y solidaria de Dacia en España. Esta iniciativa nace con el objetivo de facilitar el acceso al empleo a personas en situación de vulnerabilidad a través de soluciones de movilidad accesibles.

El programa cuenta con el respaldo de Dacia, Fundación Renault Group España, Mobilize Financial Services, la red comercial y distintas asociaciones colaboradoras, reforzando la dimensión más humana de la marca.

Un instante del evento en la instalaciones de Dacia / ISRAEL SANCHEZ

Dacia Marcos Automoción, parte activa del futuro de la marca

Con la celebración de este evento, Dacia Marcos Automoción se suma al despliegue nacional del Plan ADN y reafirma su compromiso con una movilidad accesible, eficiente y cercana.

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La concesión continúa trabajando para acercar a sus clientes una gama de vehículos pensada para responder a las necesidades reales de movilidad, con la confianza de pertenecer a una red oficial y con el respaldo de una marca que sigue creciendo en España.