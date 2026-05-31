Actualidad
MG Huertas Auto en Murcia Pasarela Mediterránea
La marca participa como official car en una edición que ha unido diseño, creatividad y ciudad entre el Cuartel de Artillería y la Glorieta
MG Huertas Auto ha vuelto a participar en Murcia Pasarela Mediterránea como official car de un evento que se consolida como referente de la moda y la creatividad en la Región. La novena edición reunió el pasado fin de semana en el Cuartel de Artillería a más de 50 diseñadores, firmas y creativos en una programación abierta al público con desfiles, talleres, exposiciones y espacios pop-up.
La marca automovilística formó parte activa de la cita con iniciativas dirigidas al público, como el taller “Customiza una mochila”, realizado junto a la diseñadora Raquel Samper, donde los asistentes pudieron personalizar accesorios de MG y participar en una experiencia vinculada al diseño y la creatividad.
Durante el evento también se exhibieron dos de los modelos más representativos de la nueva etapa de la firma: El nuevo MGS9, un SUV híbrido enchufable de 7 plazas con diseño vanguardista, potente y tecnológico, que combina elegancia, confort y una experiencia de conducción de alto nivel. Junto a él estuvo el MG4 Urban, un vehículo 100% eléctrico que representa una movilidad eficiente y sostenible, con una propuesta adaptada a los nuevos desplazamientos urbanos.
La colaboración tuvo continuidad este jueves en la Glorieta de España con el desfile especial “Murcia Fashion Tour”, incluido en el Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona. Allí, el nuevo MGS9 protagonizó una intervención inspirada en la temática del desfile, reforzando el vínculo entre automoción, moda y ciudad.
Con esta participación, MG Huertas Auto afianza su relación con Murcia Pasarela Mediterránea y refuerza su posicionamiento ligado al diseño, la innovación y las nuevas formas de movilidad urbana.
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