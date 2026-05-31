Audi Huertas Motor acompaña al golf regional en Altorreal

Audi Huertas Motor volvió a vincular su nombre al deporte regional con el patrocinio del Torneo Audi quattro Cup Altorreal, una cita que se celebró en el Golf Altorreal y que reunió a numerosos jugadores en una jornada marcada por la competición, el ambiente deportivo y la presencia de una de las pruebas más reconocidas del calendario amateur.

La presencia de Audi Huertas Motor también se dejó ver a través de la exposición de cinco modelos de la marca. Entre ellos estuvieron el Audi Q6 e-tron, SUV eléctrico que representa la nueva etapa de electrificación de la firma; el Audi Q8, un SUV de gran formato con una imagen elegante y tecnológica; el Audi A5 Avant, una propuesta familiar con diseño dinámico y amplio espacio interior; el Audi Q5 Sportback, que combina el carácter SUV con una silueta más deportiva; y el Audi Q8, modelo de referencia dentro de la gama alta SUV de Audi.

En el plano deportivo, las tres primeras parejas clasificadas fueron las formadas por Antonio José Herrero López y Joaquín Javaloyes Miñana; Álvaro Rubio Sánchez y Jaime Ruiz Esquerdo; y Ginés Ramírez Carreras y José Luis García Soro.

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La Audi quattro Cup volvió así a dejar una jornada destacada en Golf Altorreal, con el golf como protagonista y con Audi Huertas Motor reforzando su presencia en actividades que conectan la marca con el deporte, la cercanía y la experiencia de cliente desde un enfoque más allá del ámbito estrictamente automovilístico.