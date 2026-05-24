Dimovil y Auto Classe presentan la nueva era SUV

Dimóvil y Auto Classe presentaron en Murcia dos de las novedades más destacadas de Mercedes-Benz para este año: el nuevo GLB, disponible en versiones híbridas y eléctricas, y el nuevo GLC 100% eléctrico. El encuentro se celebró en el restaurante El Portón de la Condesa, en una velada concebida para acercar al público la evolución tecnológica de la marca alemana y su avance hacia una movilidad cada vez más eficiente.

La cita formó parte de una presentación simultánea organizada por la red de Mercedes-Benz en España y Portugal, con 60 concesionarios implicados y más de 12.000 invitados previstos. Bajo el concepto “Welcome Home”, la marca quiso trasladar a sus clientes una experiencia cercana y sofisticada, en la que la innovación, el diseño y el confort volvieron a ocupar un lugar central.

En Murcia, la presentación permitió ver de cerca ambos modelos en un ambiente cuidado, con actuaciones en directo, cóctel y distintas experiencias para clientes, colaboradores y representantes de medios de comunicación. Más allá del carácter social del acto, la velada sirvió para mostrar cómo Mercedes-Benz está llevando la electrificación a dos de sus SUV más representativos, cada uno con una propuesta muy definida.

El nuevo GLB mantiene el enfoque práctico y familiar que ha marcado su trayectoria. Su carrocería de líneas robustas, el diseño actualizado y un interior amplio lo sitúan como una opción pensada para quienes necesitan espacio en el día a día, pero no quieren renunciar al confort ni a una imagen cuidada. Además, refuerza su perfil familiar con capacidad para hasta siete plazas, uno de los argumentos que lo diferencian dentro del segmento SUV compacto.

A esa versatilidad se suma ahora una mayor presencia tecnológica. El modelo incorpora una arquitectura eléctrica de 800 voltios y una potencia de carga de hasta 320 kW, lo que permite recuperar hasta 260 kilómetros de autonomía en apenas diez minutos. En sus versiones eléctricas, el nuevo GLB puede alcanzar hasta 630 kilómetros de autonomía WLTP, una cifra que amplía sus posibilidades tanto en recorridos urbanos como en desplazamientos más largos.

Un modelo de GLB en rojo. / Neomotor

El apartado tecnológico también gana protagonismo con la última generación del sistema MBUX, una experiencia de uso más intuitiva y conectada, y con asistentes de conducción orientados a mejorar la seguridad y la comodidad al volante. Sus nuevas motorizaciones electrificadas buscan reducir consumos y emisiones, mientras que los detalles estéticos más deportivos y sofisticados refuerzan el carácter del conjunto.

El nuevo GLC 100% eléctrico, por su parte, representa un paso especialmente relevante dentro de la estrategia de electrificación de Mercedes-Benz. No en vano, el GLC es uno de los modelos de mayor éxito de la marca, tanto en España como a nivel global, y esta nueva versión traslada al terreno eléctrico buena parte de los atributos que han definido su trayectoria: confort, calidad, dinamismo y una elevada sensación de refinamiento.

Desarrollado también sobre una plataforma de 800 voltios, el GLC eléctrico ofrece hasta 707 kilómetros de autonomía WLTP y permite recuperar hasta 303 kilómetros en diez minutos de carga. Estas cifras refuerzan su planteamiento como un SUV pensado no solo para el uso cotidiano, sino también para viajes de mayor distancia, con tiempos de recarga más ajustados a las necesidades reales de los conductores.

En el interior, el modelo da un salto notable en digitalización con la nueva MBUX Hyperscreen, la mayor superficie digital instalada hasta ahora en un Mercedes-Benz, extendida de pilar a pilar a lo largo del salpicadero. A ello se suman el silencio de marcha propio de la conducción eléctrica, la respuesta inmediata de su motorización y los sistemas de asistencia, que consolidan al GLC como una propuesta premium de altas prestaciones y cero emisiones locales.

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La presentación llega, además, en un año simbólico para Mercedes-Benz, que celebra su 140 aniversario como inventor del automóvil y mantiene una intensa ofensiva de producto que culminará 2026 con 14 lanzamientos y actualizaciones estratégicas en su gama. En ese contexto, Dimóvil y Auto Classe refuerzan su papel como concesionarios oficiales de la marca en la Región de Murcia y acercan al público local algunas de las principales innovaciones de esta nueva etapa.