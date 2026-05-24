Audi conduce la alta velocidad

La electrificación ha venido para quedarse, y día a día cobra más fuerza y presencia en un mercado que se ha convencido de que no hay vuelta atrás.

El segmento premium también se ha ‘puesto las pilas’, y marcas como Audi ha estructurado su futuro sobre dos ejes fundamentales. Por un lado la flexibilidad total de sus híbridos enchufables (PHEV) y, por otro, la vanguardia tecnológica de su gama e-tron cien por cien eléctrica (BEV).

La familia de híbridos enchufables ha dado un salto generacional sin precedentes al incorporar baterías de mayor densidad energética que permiten autonomías eléctricas superiores a los 100 kilómetros en casi todos sus modelos. El Audi A3 Sportback TFSIe lidera esta eficiencia con hasta 142 km de autonomía en modo EV, ofreciendo potencias que escalan desde los 204 CV hasta los 272 CV en su versión más prestacional.

En un peldaño superior, los nuevos Audi A5 y A6 e-hybrid, junto a los SUV Q3 y Q5, consolidan esta oferta con sistemas que combinan motores TFSI de 2.0 litros y motores eléctricos de hasta 105 kW, logrando potencias de sistema de hasta 367 CV. La máxima expresión de esta tecnología se encuentra en el Audi RS 5, el primer modelo de Audi Sport híbrido enchufable, que entrega 639 CV y una aceleración de 0 a 100 en solo 3,6 segundos.

Por otro lado, la gama e-tron representa la culminación de la movilidad libre de emisiones locales, sustentada en plataformas específicas como la PPE de 800 voltios.

El Audi Q4 e-tron se mantiene como el superventas, con hasta 592 km de autonomía y una potencia de carga de 165 kW. Sin embargo, los nuevos referentes en eficiencia son el A6 e-tron y el Q6 e-tron; el primero logra una autonomía récord de hasta 773 km, mientras que el SUV Q6 e-tron performance alcanza los 678 km.

Ambos modelos presumen de una velocidad de carga asombrosa de hasta 270 kW, lo que permite recuperar 310 km de autonomía en solo 10 minutos. En la cúspide de la gama se sitúa el Audi e-tron GT, un Gran Turismo que en su variante RS performance alcanza los 925 CV, convirtiéndose en el coche de serie más potente de la historia de la marca alemana.

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La estrategia electrificada de Audi no deja cabos sueltos. Los híbridos enchufables ofrecen una transición lógica, con autonomías eléctricas que ya permiten olvidarse del motor térmico en el día a día, mientras que la gama e-tron demuestra que el coche eléctrico puede ser tan práctico como emocionante. La clave está en la tecnología de carga: rápida, cada vez más rápida.