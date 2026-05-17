Días especiales para CUPRA en la Región

CUPRA mantiene una presencia cada vez más reconocible en el mercado gracias a una gama marcada por el diseño, la tecnología y una conducción con personalidad. En ese contexto, Ginés Huertas Cervantes celebra del 14 al 24 de mayo una acción especial en sus CUPRA Garage de la Región de Murcia, con vehículos disponibles en stock, condiciones exclusivas y entrega inmediata.

La campaña de los “10 Días Cupra” está pensada para quienes valoran cambiar de coche y buscan una decisión ágil: conocer las unidades disponibles, comparar versiones y recibir asesoramiento especializado. La atención se prestará en los CUPRA Garage de Espinardo, Atalayas, Cartagena y Lorca.

Entre los modelos disponibles destaca el CUPRA Formentor, uno de los grandes referentes de la marca por su diseño crossover, presencia deportiva y variedad de motorizaciones. A su lado, el CUPRA Terramar ofrece un enfoque SUV más amplio y versátil, pensado para quienes necesitan espacio sin renunciar al carácter propio de CUPRA.

El CUPRA León mantiene el equilibrio entre deportividad y uso diario, con tecnología, conectividad y asistentes a la conducción. La electrificación también tiene protagonismo con el CUPRA Tavascan, un SUV cien por cien eléctrico de diseño llamativo y planteamiento digital, y el CUPRA Born, una opción eléctrica más compacta, ágil y especialmente cómoda para la movilidad urbana.

Durante estos días, los CUPRA Garage de Ginés Huertas Cervantes permitirán conocer las unidades en stock y valorar qué modelo encaja mejor con cada necesidad. La campaña estará activa exclusivamente del 14 al 24 de mayo, una ventana concreta para acceder a la gama CUPRA con disponibilidad inmediata en la Región de Murcia.

Un grupo de distintos modelos de Hyundai en una exposición. / Neomotor

Hyundai Huertas Movil abre sus Outlet Special Days

Hyundai Huertas Móvil Cartagena celebrará del 20 al 22 de mayo sus Outlet Special Days, una acción de carácter exclusivo pensada para quienes están valorando cambiar de coche y buscan hacerlo con unas condiciones especialmente ventajosas.

Durante esas tres jornadas, las instalaciones del concesionario oficial Hyundai, situadas en la avenida Juan Carlos I de la ciudad portuaria, acogerán una campaña con ofertas especiales y descuentos específicos a lo largo de esos tres días, que no estarán disponibles fuera del evento. La propuesta incluye una selección de vehículos nuevos y unidades de entrega inmediata, una opción especialmente interesante para los conductores que no quieren demorar la compra.

Tres jornadas en Cartagena reunirán descuentos exclusivos y unidades de entrega inmediata. / Neomotor

La campaña reunirá distintos perfiles de vehículos dentro de la gama Hyundai, desde SUV híbridos y eléctricos hasta modelos urbanos de última generación. Se trata de una oferta orientada a quienes buscan eficiencia, tecnología, ahorro y disponibilidad, en un momento en el que las motorizaciones electrificadas han ganado protagonismo entre los compradores de coches.

Modelos como Tucson, Kona, Santa Fe o IONIQ forman parte de una gama que ha reforzado la posición de Hyundai en el mercado, con alternativas pensadas para diferentes necesidades de movilidad: desde el uso diario en ciudad hasta desplazamientos familiares o trayectos de mayor distancia.

Cada cliente podrá conocer con detalle las promociones disponibles en el concesionario, y recibir asesoramiento en función de su presupuesto, sus preferencias y el uso previsto del vehículo. Para ofrecer una experiencia personalizada se recomienda solicitar cita previa a través de Hyundai Huertas Móvil o llamando al 968 53 62 43.

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Los Outlet Special Days se celebrarán únicamente los días 20, 21 y 22 de mayo, por lo que las condiciones especiales estarán limitadas a esas fechas.