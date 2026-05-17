Democratizando la clase crossover

La gama crossover de Suzuki suma un nuevo integrante con la llegada de la SV-7GX, una moto completamente nueva que aterriza en el mercado español con un precio oficial de 7.999 euros y una propuesta muy clara: ofrecer una moto polivalente, accesible y divertida capaz de rendir tanto en el día a día urbano como en escapadas de largo recorrido. Como siempre, la podremos ver en Motos Marín, concesionario oficial Suzuki para la Región de Murcia.

La nueva SV-7GX toma como punto de partida la conocida plataforma de la SV650, uno de los modelos más emblemáticos y exitosos de Suzuki, y la transforma en una crossover moderna con una estética inspirada en la GSX-S1000GX y una orientación mucho más rutera y confortable. El resultado es una moto de media cilindrada diseñada para un amplio abanico de usuarios, desde motoristas con poca experiencia hasta conductores veteranos que buscan una montura ligera, manejable y equipada.

La nueva Suzuki SV-7GX en azul y blanco. / Neomotor

Uno de los grandes protagonistas de esta nueva Suzuki sigue siendo el conocido motor bicilíndrico en V a 90 grados de 645 centímetros cúbicos. Un propulsor que acumula más de 25 años de evolución y más de medio millón de unidades producidas en todo el mundo. En la SV-7GX desarrolla 73 CV a 8.500 rpm y un par máximo de 64 Nm a 6.800 rpm, manteniendo intacto ese tacto lleno de carácter y suavidad que siempre ha definido a la familia SV.

La marca japonesa ha actualizado este motor incorporando acelerador electrónico Ride-by-Wire, nuevos ajustes de admisión y escape, además de un completo paquete electrónico que mejora tanto las prestaciones como la facilidad de conducción. Entre las ayudas destacan el Suzuki Drive Mode Selector con tres modos de conducción, el control de tracción STCS configurable y un quickshifter bidireccional que permite subir y bajar las seis marchas sin necesidad de usar el embrague.

El modo A ofrece una respuesta más directa y deportiva, mientras que el modo B apuesta por un equilibrio ideal para el uso diario. Por su parte, el modo C suaviza la entrega de potencia y limita la potencia a 45 kW, algo especialmente interesante para usuarios menos experimentados o para condiciones de baja adherencia.

La posición de conducción es más erguida que en la SV650 gracias a un nuevo manillar de aluminio situado más cerca del piloto y a unos estribos ligeramente más bajos. Además, la altura del asiento se mantiene en unos accesibles 795 mm, facilitando el apoyo de los pies en parado.

La nueva Suzuki SV-7GX en colores gris y negro / Neomotor

Suzuki también ha trabajado especialmente en el confort durante largos recorridos. El asiento cuenta con más acolchado, el parabrisas regulable dispone de tres posiciones y los paramanos integrados ayudan a mejorar la protección aerodinámica. Todo ello acompañado por un depósito de combustible de 17,4 litros que amplía notablemente la autonomía respecto a la SV650 convencional. El equipo de frenos incorpora doble disco delantero de 290 mm con pinzas de cuatro pistones y ABS de serie.

Otro de los aspectos donde la nueva SV-7GX da un importante salto adelante es en el apartado tecnológico. La moto incorpora una nueva pantalla TFT a color de 4,2 pulgadas con conectividad para smartphone mediante la aplicación Suzuki Ride Connect+. Gracias a ello, el conductor puede acceder a navegación paso a paso, notificaciones, alertas meteorológicas, información de tráfico o datos del vehículo directamente desde la instrumentación.

La iluminación es completamente LED y el equipamiento incluye además puerto USB-C, portaequipajes trasero integrado y múltiples detalles pensados para un uso cotidiano y turístico.

En cuanto al diseño, la nueva crossover media de Suzuki adopta una imagen moderna y deportiva claramente inspirada en la GSX-S1000GX. El frontal afilado, el semicarenado compacto y las líneas musculosas refuerzan una estética dinámica sin perder la practicidad que exige una moto destinada a viajar y convivir con el día a día.

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La Suzuki SV-7GX estará disponible en tres acabados: Blanco Brillante Perlado/Azul Tritón Metalizado, Gris Mate Perlado y Negro Brillante Cristalino. Tres opciones que refuerzan el carácter crossover de una motocicleta llamada a convertirse en una de las propuestas más interesantes dentro del segmento medio gracias a su equilibrio entre tecnología, facilidad de conducción, confort y personalidad mecánica.