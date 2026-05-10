Dimovil une golf y automoción en Altorreal.

El fin de semana deja como balance una nueva edición del Torneo Dimovil en Golf Altorreal, disputado entre jueves y viernes, consolidado ya como una de las citas destacadas del Circuito Mercedes Trophy, referencia del golf amateur en España. La prueba ha abierto además el calendario regional del circuito en la Región de Murcia, donde volverá a tener protagonismo en las próximas semanas.

La siguiente gran parada será la final nacional, prevista del 2 al 5 de julio en el Real Golf La Manga Club, un escenario habitual para grandes eventos. Este encaje dentro del circuito otorga al torneo murciano un valor añadido, atrayendo tanto a jugadores habituales como a aficionados que encuentran aquí una oportunidad de competir en un entorno consolidado.

En lo deportivo, el formato ha mantenido la esencia del circuito, combinando competición hándicap con distintos reconocimientos que van más allá de la clasificación general. A los premios por categorías se sumaron distinciones como la bola más cercana o el drive más largo, además de incentivos que incluyen el acceso a fases posteriores del circuito. Todo ello se completó con sorteos y detalles para los jugadores, configurando una jornada que unió competición y experiencia.

Sin embargo, el protagonismo no se ha quedado solo en el campo. Como es habitual, Dimovil ha convertido el entorno del club en un escaparate del sector de la automoción, alineado con la transformación que vive la industria. La gran novedad de esta edición ha sido la exhibición, en primicia, de dos modelos eléctricos de Mercedes-Benz: el GLC y el nuevo GLB en sus versiones 100 % eléctricas.

Ambos vehículos se han podido ver en Altorreal incluso antes de su presentación oficial en España, prevista para el próximo 21 de mayo, lo que ha convertido el torneo en un anticipo poco habitual dentro del calendario automovilístico.

Con esta combinación de deporte, entorno social y novedades tecnológicas, el Torneo Dimovil refuerza su papel como algo más que una competición, consolidándose como un punto de encuentro donde el golf y la automoción encuentran un espacio común.