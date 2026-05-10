Los clientes de Nissan consiguen más de 350.000 km gratis gracias a sus alianzas de recarga

La electrificación no solo avanza en términos tecnológicos, también lo hace en propuestas de valor que buscan convencer al conductor desde el primer kilómetro. En ese terreno, Nissan da un paso firme en España con una estrategia que ya arroja cifras concretas: más de 350.000 kilómetros recorridos de forma gratuita por clientes de los modelos ARIYA y MICRA gracias a sus acuerdos de recarga.

Una cifra que representa un ahorro directo y medible para el usuario, además de una experiencia de uso más cómoda y accesible. Todo ello es posible gracias a las alianzas estratégicas con Repsol y Zunder, dos actores clave en el despliegue de infraestructuras de carga en España y Europa.

Estas colaboraciones se enmarcan dentro de la estrategia global de la marca, apoyada en iniciativas como su programa Go Electric y el plan de negocio Re:Nissan. El objetivo es claro: eliminar barreras de entrada al vehículo eléctrico y ofrecer al cliente una propuesta competitiva, sencilla y con beneficios reales desde el primer día.

Uno de los pilares de esta propuesta es el acuerdo con Repsol, gestionado a través de su aplicación Waylet. Gracias a él, los compradores de un Nissan ARIYA, el nuevo MICRA o el próximo LEAF pueden disfrutar de dos recargas gratuitas al mes hasta finales de 2026. Esto se traduce en más de 10.000 kilómetros anuales sin coste energético, dentro de una red que supera los 2.950 puntos de recarga pública en España.

Además, la experiencia se ve reforzada con funcionalidades como Autocharge, que simplifica el proceso de recarga al máximo, eliminando pasos intermedios y mejorando la comodidad del usuario en su día a día.

Por su parte, el acuerdo con Zunder amplía aún más las ventajas. La compañía ofrece hasta 2.000 kWh gratuitos a través de la app Nissan Charge, lo que equivale aproximadamente a 14.000 kilómetros, dependiendo del modelo. Esta red cuenta con más de 1.400 puntos de carga distribuidos entre España, Francia y Portugal, consolidando una cobertura internacional relevante.

El acceso a esta promoción es sencillo: el cliente identifica los puntos Zunder en la aplicación y activa el beneficio mediante un código facilitado en el momento de la compra del vehículo.

Christian Costaganna, CEO de Nissan en España, subraya esta visión: “Nissan continúa con su compromiso de impulsar la movilidad eléctrica en nuestro país ofreciendo un servicio exclusivo a los compradores de vehículos eléctricos a través de alianzas como las de Zunder y Repsol”. Una propuesta que, en sus palabras, posiciona a la marca como una de las más competitivas del mercado.

A todo ello se suman otras ventajas del programa Go Electric, como la instalación gratuita del punto de recarga doméstico, la posibilidad de cambiar el vehículo a los tres meses si no se adapta a las necesidades del cliente -en el caso de ARIYA y MICRA- y una garantía de batería de hasta 10 años.

En conjunto, una oferta que convierte la electrificación en una decisión más fácil, lógica y, sobre todo, rentable.