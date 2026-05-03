Ofensiva Suzuki en 125

Suzuki sigue apostando con firmeza por uno de los segmentos más importantes del mercado europeo: el de las motos de 125 cc. Para este 2026, la marca japonesa mantiene en plena forma a sus dos representantes más carismáticas en esta categoría, las GSX-S125 y GSX-R125, dos modelos que comparten base técnica pero ofrecen personalidades distintas para responder a necesidades diferentes y que, por supuesto, podremos ver en los escaparates de Motos Marín, concesionario oficial Suzuki para la Región de Murcia.

Por un lado, la Suzuki GSX-S125 representa la alternativa naked, pensada para quienes buscan una moto ágil, cómoda y eficaz para el día a día, sin renunciar a una imagen agresiva ni a un comportamiento divertido. Su precio con la promoción se queda en unos más que interesantes 3.699 euros, lo que la convierte en una de las propuestas más competitivas del mercado actual.

En el otro extremo aparece la GSX-R125, una pequeña deportiva que hereda la esencia visual de la legendaria saga GSX-R y que pone sobre la mesa una estética mucho más radical, ideal para quienes sueñan con una moto de inspiración circuitera desde el primer día. Su tarifa se sitúa en 3.899 euros, apenas 200 euros por encima de su hermana naked.

El control de la nueva Suzuki / Neomotor

Ambas monturas comparten un motor monocilíndrico de 124 cc, refrigerado por líquido, con distribución DOHC y una potencia de 15 CV, justo el límite legal permitido para el carnet A1. Se trata de una mecánica muy conocida dentro de la gama Suzuki, valorada por su equilibrio entre prestaciones, fiabilidad y consumo contenido. Además, se combina con una caja de cambios de seis velocidades, algo especialmente apreciado en trayectos interurbanos.

Uno de los puntos fuertes de estas Suzuki sigue siendo su ligereza. La GSX-S125 declara 133 kg en orden de marcha, mientras que la GSX-R125 se queda en 134 kg, cifras que favorecen tanto la maniobrabilidad en ciudad como la confianza de los conductores con menos experiencia. También ayudan sus contenidos 785 mm de altura de asiento, una cota muy razonable para una amplia variedad de usuarios.

En equipamiento tampoco desentonan frente a rivales más recientes. Ambas disponen de ABS de serie, iluminación LED e instrumentación digital LCD con abundante información de a bordo.

La diferencia real entre ambas está en la experiencia de conducción. La GSX-S125 apuesta por una postura más erguida gracias a su manillar ancho y elevado, lo que la convierte en una aliada ideal para ciudad, desplazamientos diarios y escapadas relajadas. La GSX-R125, en cambio, añade semimanillares y carenado integral para ofrecer una posición más deportiva y una imagen claramente inspirada en las superbikes de la marca.

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Con estos dos exponentes de 125, Suzuki demuestra que no hace falta cambiar la fórmula para seguir siendo competitiva. Las GSX-S125 y GSX-R125 son ligeras, divertidas y están bien posicionadas en precio, así la marca de Hamamatsu mantiene vivo el espíritu GSX en la cilindrada de acceso. En Motos Marín estarán encantados de atenderles para enseñarles estas y más novedades de la firma.