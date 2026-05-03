Express Service Volkswagen y Škoda, el taller que se adapta al ritmo del cliente

La relación entre el conductor y el taller está evolucionando al mismo ritmo que lo hace la vida cotidiana. Hoy, más que nunca, el tiempo se ha convertido en un factor decisivo, y esa realidad está obligando a replantear la forma en la que se prestan los servicios de mantenimiento. En este contexto nace en Murcia el Express Service de Volkswagen y Škoda, una propuesta que apuesta por la rapidez, la eficiencia y la adaptación a las nuevas rutinas del cliente.

“El principal detonante ha sido la falta de tiempo del cliente actual”, explica Enrique Ferrer, gerente de VW Huertas Motor, uno de los concesionarios que, con Skomovil, lanza el servicio. “Muchos conductores necesitan realizar mantenimientos básicos sin tener que dejar el vehículo todo el día en el taller”, resalta. La propuesta, por tanto, no pretende sustituir al servicio tradicional, sino complementarlo con una alternativa más ágil para intervenciones concretas.

Enrique Ferrer, gerente de Volkswagen Huertas Motor. / Neomotor

El funcionamiento es sencillo en su planteamiento, pero exigente en su ejecución. El Express Service está diseñado para realizar operaciones habituales -como cambios de aceite y filtros, sustitución de batería, escobillas o revisiones básicas-en aproximadamente 60 minutos. También incluye trabajos sobre elementos de desgaste, como frenos y neumáticos, siempre dentro de ese marco de mantenimiento periódico. “No está pensado para reparaciones complejas, sino para cubrir lo esencial del día a día”, apunta Ferrer.

Dos trabajadores en el motor de un coche. / Neomotor

La clave, insiste, no está tanto en el tipo de servicio como en la manera de organizarlo. Frente al modelo convencional, aquí se trabaja en paralelo: dos o incluso tres técnicos pueden intervenir de forma simultánea sobre un mismo vehículo. A esto se suma la estandarización de procesos, la preparación previa de herramientas y recambios, y una formación específica del personal. El resultado es una reducción clara de los tiempos sin atajos en la ejecución. “La rapidez viene de la organización, no de recortar pasos”, resume.

El servicio funciona con cita previa para optimizar la atención y evitar esperas innecesarias. En conjunto, el paso por el taller -desde la recepción hasta la entrega del vehículo- se sitúa en torno una hora, un margen que permite al cliente encajar la visita en su rutina diaria con mayor facilidad. Durante ese tiempo, el centro ofrece además una cómoda sala de espera con conexión wifi, donde el cliente puede aprovechar para trabajar, conectarse o simplemente tomar un café mientras finaliza la intervención. Las ventajas son claras: ahorro de tiempo, mayor comodidad, transparencia en el proceso y la posibilidad de mantener el vehículo al día con mayor frecuencia. En definitiva, un servicio pensado para reducir el impacto del mantenimiento en la vida cotidiana del conductor.

El nuevo centro se encuentra en Espinardo, en una zona estratégica por su accesibilidad y cercanía tanto a Murcia como a sus pedanías, además de contar con un elevado tránsito y buenas conexiones de transporte público. En esta primera fase, el taller tiene capacidad para atender alrededor de 20 vehículos al día, con margen para crecer en función de la demanda.

Una mujer repara los bajos de un coche. / Neomotor

Más allá de la agilidad, el Express Service mantiene intactos los estándares propios de la red oficial Volkswagen y Skoda: técnicos especializados, procedimientos definidos por la marca y uso de recambios originales. “Se trata de combinar la inmediatez con la calidad de siempre”, concluye Ferrer.

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El proyecto, además, nace con vocación de expansión. Tras su apertura en Murcia, prevista para esta próxima semana, Huertas Motor y Skomovil prevén extender este modelo a otras ciudades de la Región, con Cartagena como uno de los próximos destinos. En un entorno en el que cada minuto cuenta, el mantenimiento del vehículo también empieza a alinearse con las nuevas prioridades del conductor.