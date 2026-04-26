Actualidad | Neomotor
XPENG y Ruth Lorenzo sellan en Murcia una alianza que conecta música y movilidad eléctrica
El acuerdo, presentado en Motorkai, refuerza la apuesta por el talento local y la innovación en automoción
La relación entre el automóvil y la cultura sigue encontrando nuevos puntos de encuentro en la Región de Murcia. El concesionario Motorkai ha acogido la firma del acuerdo de patrocinio entre XPENG y la artista murciana Ruth Lorenzo, en un acto que simboliza la unión entre innovación tecnológica, movilidad sostenible y talento local con proyección nacional.
Motorkai nace dentro del Grupo Huertas, un grupo con 125 años de trayectoria en el sector de la automoción, y que hoy está plenamente comprometido con la transformación hacia una movilidad sostenible y responsable. Dentro de esta visión se enmarca su apuesta por marcas como XPENG, una marca joven, nacida en 2014, pero que ya es un referente global en vehículos inteligentes, con una apuesta muy fuerte por la tecnología y la inteligencia artificial.
Durante la presentación, el director ejecutivo de Grupo Huertas, Santiago Pérez-Silva, puso el acento en el trasfondo de esta alianza, vinculada tanto a la movilidad sostenible como al apoyo a la cultura y al talento regional. Ruth Lorenzo, en un momento especialmente activo de su carrera, compartió su visión sobre esta colaboración, que llega en una nueva etapa, marcada por el lanzamiento de RUTH, su banda de rock formada junto a músicos de Murcia, y una gira -Blacksheep Tour- que está ganando presencia en el panorama nacional.
XPENG presenta una interesante propuesta en su gama actual, con modelos como los G6, G9 o P7, a los que se sumará en breve el P7+. Todos ellos incorporan sistemas avanzados con IA que evolucionan mediante actualizaciones remotas (como un móvil), mientras que su arquitectura de 800 voltios permite una carga ultrarrápida, del 10% al 80% en tan solo 12 minutos, todo ello unido a un diseño eficiente, dinámico y futurista.
La incorporación de Ruth Lorenzo a este proyecto refuerza la voluntad de conectar la marca con el entorno a través de referentes culturales, en una apuesta que va más allá de la visibilidad para construir vínculos reales con el territorio.
De este modo, la alianza entre XPENG y Ruth Lorenzo representa una nueva forma de entender la movilidad, donde la tecnología, la sostenibilidad y la cultura convergen para generar experiencias más cercanas, relevantes y alineadas con las nuevas demandas sociales.
Grupo Huertas, al lado del deporte en la gran fiesta de la Ruta de las Fortalezas
Un año más, Grupo Huertas ha estado presente en la Ruta de las Fortalezas, reafirmando su vínculo con una de las pruebas más emblemáticas del calendario deportivo en Cartagena y la Región. La participación arrancó el viernes en el puerto, en plena entrega de dorsales, donde el ambiente previo ya dejaba entrever la magnitud del evento.
Allí, el grupo acercó al público una selección de seis vehículos de distintas marcas de sus concesionarios, en una exposición que convivía de forma natural con el paso de los corredores. Más allá de la presencia automovilística, el espacio también se convirtió en punto de encuentro, con detalles pensados para mejorar la experiencia de los participantes: vasos plegables, pulseras conmemorativas y un fotomatón que dejó imágenes compartidas en redes sociales.
La compañía, que acaba de cumplir 125 años, reafirma con acciones como esta su compromiso con el deporte, y con el acompañamiento de iniciativas con fuerte arraigo local.
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