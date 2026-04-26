El tercero de la familia

La firma de automóviles china Lepas, presentó por todo lo alto en la Semana del Diseño de Milán 2026 el L6, un nuevo SUV de tamaño medio que representa el siguiente paso en su estrategia de electrificación y que llegará a España a finales de 2026 con dos soluciones mecánicas electrificadas de gran eficiencia.

Por un lado, la versión Super Hybrid combina un motor de 1.5 litros con un motor eléctrico y una batería en un sistema de autocarga, con la que ofrece una autonomía total que supera los 1.126 kilómetros, una cifra que sitúa a este modelo entre los más capaces en términos de alcance dentro de su categoría. Esta versión busca facilitar los desplazamientos largos sin depender de la infraestructura de recarga, manteniendo al mismo tiempo un consumo contenido.

La segunda alternativa es el Lepas L6 BEV, la variante completamente eléctrica, que equipa una batería de 67 kWh y anuncia una autonomía de 434 kilómetros. En este caso, el foco está en el uso urbano y periurbano, donde la conducción sin emisiones y el silencio de marcha adquieren mayor protagonismo.

Vista lateral del Hero Lepas 6 / Neomotor

Carga rápida

Ambas versiones incorporan capacidad de carga rápida: en el caso del modelo eléctrico, el sistema permite recuperar del 30 al 80 por ciento de la batería en aproximadamente 20 minutos, un dato que apunta directamente a la reducción de los tiempos de espera y a una mayor practicidad.

Uno de los puntos clave del Lepas L6 es su plataforma modular completamente nueva, que permite integrar de forma más eficiente los distintos sistemas de propulsión electrificados. Esta arquitectura busca ofrecer una combinación equilibrada de rendimiento, confort y eficiencia. También sirve como base para integrar tecnologías de asistencia a la conducción y sistemas de seguridad avanzados, con el objetivo de cumplir los estándares globales de seguridad de cinco estrellas.

Todo ello, no solo afecta al comportamiento dinámico, sino también al diseño del habitáculo y a la gestión del espacio interior, aspectos que se han tenido en cuenta desde el inicio del desarrollo de este SUV.

Estética felina

El apartado estético es otro de los pilares del Lepas L6. La marca ha desarrollado un lenguaje de diseño propio que toma como referencia la figura de un leopardo en movimiento, un concepto que se refleja en las líneas exteriores y en la forma de los elementos principales.

En el interior, el enfoque se centra en la tecnología. El habitáculo inteligente incorpora sistemas de asistencia al conductor y funciones de conectividad pensadas para facilitar la conducción diaria, con un planteamiento que prioriza la comodidad y la facilidad de uso.

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Con todo lo descrito hasta ahora, el L6 representa un paso importante dentro de la estrategia de electrificación de la marca. Su posicionamiento dentro del segmento C, junto con la disponibilidad de versiones híbrida y eléctrica, lo convierten en un modelo clave para ampliar la oferta de vehículos de nueva energía y reforzar la presencia de la compañía en el mercado europeo. El Lepas L6 se unirá en su oferta para España al Lepas L8 y al Lepas L4... por ahora.