Salto a una nueva movilidad

Mercedes Benz le ha dado una vuelta de tuerca al GLC incorporando la tecnología EQ. Este modelo, que ha sido durante muchos años el pilar de ventas de la marca, se presenta ahora en una variante puramente eléctrica construida bajo una filosofía "electric-first". El resultado es un vehículo que promete una eficiencia y un placer de conducción sin compromisos, elevando la versatilidad que lo hizo famoso a una nueva dimensión digital.

El diseño exterior del nuevo GLC eléctrico mantiene las proporciones clásicas de un SUV medio de la marca, pero introduce elementos disruptivos. La protagonista indiscutible es su nueva parrilla icónica, que reinterpreta el frontal de Mercedes. Ya no es solo un componente funcional, sino una obra de arte iluminada con un marco cromado y una estructura de malla que puede incluir hasta 942 puntos LED retroiluminados, capaces de proyectar animaciones.

Con una silueta esculpida y pasos de rueda pronunciados, el GLC 100% eléctrico calza llantas de hasta 21 pulgadas, logrando un coeficiente aerodinámico de tan solo 0,26 Cx. Además, su distancia entre ejes ha crecido 8 centímetros respecto al modelo de combustión, alcanzando los 2.972 mm, lo que se traduce directamente en una presencia más imponente y mayor espacio a bordo.

La versión Avantgarde cuesta 77.125 euros y la AMG Line 80.634 euros

Al entrar en el habitáculo, la mirada se dirige inevitablemente al MBUX Hyperscreen. Con una anchura de 99,3 centímetros (39,1 pulgadas), es la pantalla más grande instalada en un Mercedes hasta la fecha. Este sistema estrena la cuarta generación del software MBUX, que integra por primera vez inteligencia artificial combinada de ChatGPT-4.0, Google Gemini y Microsoft Bing para ofrecer un asistente virtual capaz de interactuar de forma natural con los pasajeros.

En un guiño a la sostenibilidad, Mercedes Benz introduce el primer interior 100% vegano certificado por The Vegan Society, disponible de manera opcional. En cuanto a su habitabilidad, el maletero trasero cubica 570 litros (ampliables a 1.740 l), sumado a un práctico "frunk" (maletero delantero) de 128 litros adicional.

La verdadera revolución se encuentra bajo la carrocería. El modelo de lanzamiento, el GLC 400 4MATIC, entrega una potencia de 360 kW (490 CV). Gracias a una batería de iones de litio con una capacidad útil de 94 kWh, el vehículo alcanza una autonomía máxima de hasta 715 kilómetros bajo el ciclo WLTP.

El interior del Mercedes Benz GLC Electric. / Neomotor

La clave de su rendimiento reside en su arquitectura de 800 voltios, que permite velocidades de carga ultrarrápidas de hasta 330 kW. Esto significa que el GLC puede recuperar 305 kilómetros de autonomía en tan solo 10 minutos. Además, el sistema está preparado para la carga bidireccional, permitiendo al coche alimentar una vivienda o volcar energía a la red eléctrica. Mercedes ha dotado al GLC de tecnologías heredadas directamente de su buque insignia, la Clase S. Destaca la suspensión neumática AIRMATIC y el sistema de dirección en el eje trasero (de hasta 4,5 grados), que reduce el radio de giro a solo 11,2 metros, otorgándole una agilidad impropia de un SUV de su tamaño.

Para los amantes de la aventura, el modo Terrain incluye la función de "capó transparente", que utiliza cámaras para proyectar en la pantalla central una vista virtual de lo que hay justo debajo del eje delantero, facilitando la navegación por terrenos complicados o bordillos altos.

Con una capacidad de remolque de 2,4 toneladas, el nuevo GLC eléctrico se posiciona no solo como un escaparate tecnológico, sino como un vehículo extremadamente capaz para el día a día y el ocio.

Sensaciones al volante

Si hay algo que destacar cuando nos ponemos al volante, es la capacidad de recuperación y frenada cuando utilizamos las levas que hay tras el volante. Ofrece cuatro niveles. D+, apenas se nota y la rueda va libre. D, que podríamos definirla como una regeneración moderadas. D-, una regeneración fuerte y D Auto, en donde el coche decide, según el tráfico y navegación, la regeneración.

Con la D- y D Auto, el coche utiliza datos de radar y GPS para frenar solo al acercarse a curvas o coches. Esto hace que casi no tengamos que usar el freno.

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Si equipamos la dirección en el eje trasero, esos 4.5º de giro facilitan, y mucho, la rodadura.