El icono francés se destapa

Renault continúa exprimiendo el valor emocional de su legado con una de esas propuestas que conectan directamente con la memoria colectiva. Si el regreso del Renault 5 ha despertado nostalgia y expectación, ahora le toca el turno al Renault 4 E-Tech eléctrico en una variante especialmente sugerente: la nueva versión “Plein Sud”, equipada con un gran techo corredizo de lona que convierte al popular utilitario en una alternativa urbana con sabor desenfadado y aire de escapada.

El nombre no es casual. “Plein Sud”, literalmente “pleno sur”, evoca sol, cielo abierto y conducción relajada. También hace referencia al histórico Renault 4 Plein Air, una versión descapotable del clásico francés lanzada en los años sesenta. Aquel modelo apostaba por una fórmula sencilla y lúdica; este nuevo Renault 4 reinterpreta la idea con tecnología actual, cero emisiones y un enfoque mucho más refinado.

Un techo para viajar al aire libre. El gran protagonista de esta versión es su techo eléctrico corredizo de lona negra, una solución que aporta personalidad visual y una experiencia de conducción diferente. Su apertura alcanza 92 centímetros de largo y 80 centímetros de ancho, una cifra generosa que permite disfrutar del aire libre no solo a los ocupantes delanteros, sino también a quienes viajan detrás.

Renault asegura que el vehículo fue concebido desde el inicio para integrar esta configuración, de modo que no compromete aspectos esenciales como la habitabilidad. De hecho, la marca destaca que la altura libre al techo apenas se resiente respecto a las versiones convencionales, algo clave en un modelo de enfoque práctico y familiar.

Además, la apertura puede accionarse de varias maneras: mediante un botón situado en el habitáculo, desde la llave o incluso mediante órdenes vocales a través del asistente virtual de la marca. Una muestra de cómo Renault mezcla guiños retro con soluciones plenamente contemporáneas.

El Renault 4 en vista cenital / Neomotor

Más eficiencia, mejor aislamiento. No basta con abrir el techo: también hay que hacerlo bien. Para ello, Renault ha trabajado junto a especialistas como Webasto y Haartz con el objetivo de lograr un conjunto ligero, silencioso y bien aislado. Los elementos estructurales emplean plástico en lugar de metal y la lona se pliega en tres secciones, lo que reduce peso y favorece la eficiencia energética.

La acústica también se ha cuidado. Con el techo cerrado, el grosor del material contribuye al confort sonoro, mientras que en posición abierta entra en acción un deflector destinado a minimizar turbulencias y ruidos aerodinámicos.

Un eléctrico más completo. La llegada de esta versión coincide además con mejoras para toda la gama Renault 4 E-Tech eléctrico. Entre ellas destaca un sistema avanzado de vigilancia del conductor mediante cámara interior, capaz de detectar signos de fatiga o distracción. También se incorpora un asistente de parada de emergencia que puede ralentizar e inmovilizar el vehículo si no detecta respuesta del conductor.

A ello se suma un asistente de eco-conducción predictivo, que utiliza datos del navegador y del trazado para recomendar cuándo levantar el pie del acelerador ante curvas o rotondas, ayudando a optimizar el consumo energético.

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Renault también mejora la recarga en climas fríos gracias a un nuevo sistema de preacondicionamiento de batería, reduciendo sensiblemente los tiempos de carga cuando las temperaturas son especialmente bajas. Un detalle importante para quienes utilicen el coche a diario en zonas de invierno exigente.