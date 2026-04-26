Compacto para la conquista

El nuevo Cupra Raval ya está aquí y representa la evolución de la gama eléctrica de la marca española. Levantado sobre la nueva plataforma MEB+ del grupo Volkswagen, la misma que emplea el Volkswagen ID.Polo, y fabricado 100 % en la planta de Martorell, supone un paso hacia la democratización de la movilidad eléctrica sin sacrificar ni prestaciones ni diseño.

El nuevo Cupra Raval mide algo más de cuatro metros de largo y con un maletero declarado de 430 litros, consigue gran habitabilidad y capacidad de carga. Su exterior refleja la identidad visual de Cupra de forma inmediata, desde el frontal ‘nariz de tiburón’ hasta el logo iluminado en el capó y los faros Matrix LED, que además adaptan su intensidad según las condiciones de conducción. La zaga incorpora la firma lumínica “coast-to-coast”, un difusor prominente y luces traseras 3D. Todo el diseño exterior está pensado para optimizar la aerodinámica, reduciendo la resistencia al aire y mejorando la eficiencia de la batería, mientras que elementos como la parrilla activa, el alerón trasero y los tiradores de puertas enrasados completan un conjunto de líneas modernas y deportivas.

Gran trabajo interior

El interior del Raval no defrauda y da protagonismo al conductor, ofreciendo un carácter deportivo sin renunciar al confort. La pantalla central de 12,9 pulgadas con sistema operativo Android se complementa con un cuadro digital de 10,25 pulgadas que permite múltiples configuraciones y vistas, integrando de manera intuitiva climatización, infoentretenimiento y navegación.

La iluminación ambiental, que incluye proyecciones dinámicas en los paneles de las puertas, interacciona con el conductor y las funciones del coche. Los materiales empleados combinan alta calidad con sostenibilidad, desde tapicerías con hasta 73 % de microfibra reciclada hasta cuero vegano y tejidos impresos en 3D en los asientos CUP Bucket de la versión tope de gama.

En seguridad, el Raval ofrece un nivel avanzado dentro del segmento urbano. Está equipado con siete airbags y un completo paquete de asistentes de conducción y sistemas semiautónomos. Entre ellos destacan el asistente de viaje que regula la velocidad en función del tráfico, el asistente de emergencia que detiene el coche de manera segura en caso de indisposición del conductor y el sistema Pre-Crash, que prepara activamente el vehículo ante colisiones laterales o frontales cerrando ventanas, tensando cinturones y activando las luces de emergencia.

Para facilitar el estacionamiento, cuenta con cámara 360 grados, asistente de aparcamiento inteligente y control remoto desde el smartphone.

Una muestra del interior del Cupra Raval. / David Casas

Dos baterías

El Cupra Raval llega con dos tipos de batería y varias configuraciones de motor. Las versiones básicas Raval y Raval Plus montan una batería LFP de 37 kWh con motores de 116 y 135 CV y una autonomía alrededor de 300 kilómetros, pensadas para un uso urbano. Por encima se sitúan las versiones Endurance y VZ, con una batería NMC de 52 kWh y motores de 211 y 226 CV respectivamente, que ofrecen hasta 450 km de autonomía en el Endurance y 400 km en el VZ. La versión VZ alcanza los 100 km/h en menos de siete segundos y ofrece la función E-Launch para una aceleración desde parado más sensorial.

La plataforma MEB+ con tracción delantera le confiere al Raval un comportamiento deportivo gracias a un chasis rebajado, suspensión adaptativa con hasta 15 niveles de ajuste y la dirección progresiva permiten equilibrar confort y dinamismo, mientras que sistemas como la frenada regenerativa avanzada y el diferencial electrónico VAQ garantizan tracción y estabilidad incluso en curvas cerradas. El nuevo Cupra Raval permite elegir entre siete colores de carrocería, incluido el innovador Plasma iridiscente, acabados mate y combinaciones de techo bicolor, además de ocho diseños de llantas entre 17 y 19 pulgadas.

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El precio de partida es de 26.000 euros, y las primeras unidades llegarán a los clientes durante la segunda mitad de 2026.