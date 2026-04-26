Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Princesa LeonorObras del corredorHuelga de médicos40 aniversario del UCAM MurciaRobo de lorosPlanes para el fin de semana
instagramlinkedin

Novedad | Cupra Raval

Compacto para la conquista

El compacto español ‘made in Martorell’ se presenta como la referencia asequible dentro del su segmento

Un modelo de Cupra Raval.

Un modelo de Cupra Raval. / Neomotor

Andrea Gil

El nuevo Cupra Raval ya está aquí y representa la evolución de la gama eléctrica de la marca española. Levantado sobre la nueva plataforma MEB+ del grupo Volkswagen, la misma que emplea el Volkswagen ID.Polo, y fabricado 100 % en la planta de Martorell, supone un paso hacia la democratización de la movilidad eléctrica sin sacrificar ni prestaciones ni diseño.

El nuevo Cupra Raval mide algo más de cuatro metros de largo y con un maletero declarado de 430 litros, consigue gran habitabilidad y capacidad de carga. Su exterior refleja la identidad visual de Cupra de forma inmediata, desde el frontal ‘nariz de tiburón’ hasta el logo iluminado en el capó y los faros Matrix LED, que además adaptan su intensidad según las condiciones de conducción. La zaga incorpora la firma lumínica “coast-to-coast”, un difusor prominente y luces traseras 3D. Todo el diseño exterior está pensado para optimizar la aerodinámica, reduciendo la resistencia al aire y mejorando la eficiencia de la batería, mientras que elementos como la parrilla activa, el alerón trasero y los tiradores de puertas enrasados completan un conjunto de líneas modernas y deportivas.

Gran trabajo interior

El interior del Raval no defrauda y da protagonismo al conductor, ofreciendo un carácter deportivo sin renunciar al confort. La pantalla central de 12,9 pulgadas con sistema operativo Android se complementa con un cuadro digital de 10,25 pulgadas que permite múltiples configuraciones y vistas, integrando de manera intuitiva climatización, infoentretenimiento y navegación.

La iluminación ambiental, que incluye proyecciones dinámicas en los paneles de las puertas, interacciona con el conductor y las funciones del coche. Los materiales empleados combinan alta calidad con sostenibilidad, desde tapicerías con hasta 73 % de microfibra reciclada hasta cuero vegano y tejidos impresos en 3D en los asientos CUP Bucket de la versión tope de gama.

En seguridad, el Raval ofrece un nivel avanzado dentro del segmento urbano. Está equipado con siete airbags y un completo paquete de asistentes de conducción y sistemas semiautónomos. Entre ellos destacan el asistente de viaje que regula la velocidad en función del tráfico, el asistente de emergencia que detiene el coche de manera segura en caso de indisposición del conductor y el sistema Pre-Crash, que prepara activamente el vehículo ante colisiones laterales o frontales cerrando ventanas, tensando cinturones y activando las luces de emergencia.

Para facilitar el estacionamiento, cuenta con cámara 360 grados, asistente de aparcamiento inteligente y control remoto desde el smartphone.

Una muestra del interior del Cupra Raval

Una muestra del interior del Cupra Raval. / David Casas

Dos baterías

El Cupra Raval llega con dos tipos de batería y varias configuraciones de motor. Las versiones básicas Raval y Raval Plus montan una batería LFP de 37 kWh con motores de 116 y 135 CV y una autonomía alrededor de 300 kilómetros, pensadas para un uso urbano. Por encima se sitúan las versiones Endurance y VZ, con una batería NMC de 52 kWh y motores de 211 y 226 CV respectivamente, que ofrecen hasta 450 km de autonomía en el Endurance y 400 km en el VZ. La versión VZ alcanza los 100 km/h en menos de siete segundos y ofrece la función E-Launch para una aceleración desde parado más sensorial.

La plataforma MEB+ con tracción delantera le confiere al Raval un comportamiento deportivo gracias a un chasis rebajado, suspensión adaptativa con hasta 15 niveles de ajuste y la dirección progresiva permiten equilibrar confort y dinamismo, mientras que sistemas como la frenada regenerativa avanzada y el diferencial electrónico VAQ garantizan tracción y estabilidad incluso en curvas cerradas. El nuevo Cupra Raval permite elegir entre siete colores de carrocería, incluido el innovador Plasma iridiscente, acabados mate y combinaciones de techo bicolor, además de ocho diseños de llantas entre 17 y 19 pulgadas.

Noticias relacionadas

El precio de partida es de 26.000 euros, y las primeras unidades llegarán a los clientes durante la segunda mitad de 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Asaltan dos joyerías de Nueva Condomina: la Policía busca a una banda de ladrones profesionales que desvalijaron los establecimientos en minutos
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la mesa de menos de 15 euros que muchos balcones murcianos necesitan
  3. Lluvia de barro con riesgo de tormentas y granizo este viernes en la Región de Murcia
  4. El restaurante de La Manga que llamó a Chicote desesperado y terminó irreconocible: ¿Sigue abierto?
  5. Iñaki ‘Uoho’ Antón: 'Con sesenta tacos si no has aprendido algo o estás perdiendo el tiempo o viendo demasiado fútbol”
  6. Planes del fin de semana en la Región: de los pianos al aire libre de Murcia al medievo de Cieza
  7. El Consejo de Ministros inicia los trámites para expropiar casi 3.000 metros del camping de El Portús en Cartagena
  8. Investigan la muerte de un hombre tras hallarse su cadáver con un tiro en la frente en una casa de Puerto Lumbreras

El Ayuntamiento de Lorca adjudica las obras de rehabilitación de una vivienda dentro del proyecto de revitalización de los barrios altos

El Ayuntamiento de Lorca adjudica las obras de rehabilitación de una vivienda dentro del proyecto de revitalización de los barrios altos

Sudoku

Sudoku

El forense determina que el acusado de estrangular hasta la muerte a su novia en Librilla es perfectamente imputable por su asesinato

El forense determina que el acusado de estrangular hasta la muerte a su novia en Librilla es perfectamente imputable por su asesinato

Ganar o ganar, la única vía posible del FC Cartagena de llegar al play off

Ganar o ganar, la única vía posible del FC Cartagena de llegar al play off

ElPozo Murcia, a no repetir errores

ElPozo Murcia, a no repetir errores

La rendija de Sabiote (26/04/2026)

La rendija de Sabiote (26/04/2026)

Rectorado de la UMU: Alicia y Samuel frente al espejo

Rectorado de la UMU: Alicia y Samuel frente al espejo

Javier Cruzado, artista visual y creador: El mar que nos roban

Javier Cruzado, artista visual y creador: El mar que nos roban
Tracking Pixel Contents