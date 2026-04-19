Siete plazas, 517 CV y ahora desde 50.125 euros

BYD sigue consolidando su ofensiva eléctrica en Europa y lo hace reforzando uno de sus modelos más grandes. El BYD Tang, el SUV 100 % eléctrico de siete plazas de la marca, estará disponible durante este mes de abril desde 50.125 euros, en una campaña comercial que incluye el adelanto de las ayudas del Plan Auto+.

Disponible en BYD Marcos Automoción Murcia, concesionario de la firma para nuestra Región, el nuevo Tang resulta especialmente interesante para quienes buscan un vehículo espacioso, tecnológicamente avanzado y con capacidad real para cubrir tanto desplazamientos cotidianos como largos viajes.

Uno de los pilares fundamentales del modelo es su sistema de baterías, incorporando la conocida Blade Battery de la marca, con una capacidad de 108,8 kWh, la mayor instalada por BYD en el mercado europeo. Esta batería, basada en química de litio ferrofosfato (LFP), destaca por sus elevados niveles de seguridad, resistencia y durabilidad, además de ofrecer un notable rendimiento energético.

Hasta 530 kilómetros de autonomía, aceleración de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y un maletero que puede alcanzar los 1.655 litros convierten al BYD Tang en una de las propuestas más completas del mercado eléctrico de gran formato

Gracias a ello, el Tang homologa una autonomía de 530 kilómetros en ciclo combinado, cifra que asciende hasta 681 kilómetros en ciclo urbano, lo que le permite afrontar con solvencia tanto trayectos diarios como escapadas de largo recorrido. En materia de recarga, admite potencias de hasta 170 kW en corriente continua, pudiendo pasar del 30 al 80 % de carga en apenas 30 minutos en condiciones óptimas.

Pero el BYD Tang no vive únicamente de la eficiencia. También presume de músculo mecánico. Su sistema de propulsión recurre a dos motores eléctricos: uno delantero de 245 CV y otro trasero de 272 CV. El resultado conjunto es una potencia total de 517 CV (380 kW) y un contundente par máximo de 700 Nm. Estas cifras se traducen en unas prestaciones de alto nivel para un SUV de casi 5 metros de largo. El Tang acelera de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 190 km/h. Para adaptar su comportamiento a cada situación, el conductor puede seleccionar entre cuatro modos de conducción: Sport, Normal, Eco y Snow.

El apartado dinámico también recibe atención especial. De serie incorpora el sistema de control de amortiguación inteligente BYD DiSus-C, orientado a mejorar el equilibrio entre comodidad y estabilidad, así como un equipo de frenos Brembo de alto rendimiento.

El interio del coche / Neomotor

En el exterior, el Tang apuesta por una estética robusta y elegante. Sus 4.970 mm de longitud le otorgan una presencia imponente, mientras que elementos como los faros Full LED, las llantas bicolor de 21 pulgadas o la firma lumínica trasera tridimensional refuerzan una imagen moderna y sofisticada. Tampoco faltan detalles funcionales como la bomba de calor, clave para optimizar la eficiencia térmica, o la función V2L (Vehicle-to-Load), que permite alimentar dispositivos externos desde la batería del vehículo.

Puertas adentro, el BYD Tang pone el foco en el confort premium. Ofrece espacio para siete ocupantes y asientos tapizados en cuero Nappa con funciones de masaje, ventilación y calefacción. El techo solar panorámico practicable aumenta la sensación de amplitud, mientras que la modularidad interior multiplica sus posibilidades. El maletero alcanza los 1.655 litros con la segunda y tercera fila abatidas. Con siete plazas en uso mantiene 335 litros, una cifra muy aprovechable para el día a día familiar.

Por otro lado, la digitalización también es protagonista. El sistema BYD Intelligent Cockpit integra una gran pantalla táctil giratoria eléctricamente de 15,6 pulgadas, acompañada por un equipo de sonido Dynaudio de 12 altavoces.

En seguridad, el Tang cuenta con las 5 estrellas Euro NCAP y hasta 32 sistemas de asistencia a la conducción, entre ellos control de crucero adaptativo e inteligente, frenado automático de emergencia, detector de ángulo muerto o reconocimiento de señales.

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Con esta renovada ofensiva comercial, el BYD Tang demuestra que la movilidad eléctrica familiar ya no exige renunciar a nada: espacio, prestaciones, tecnología y autonomía conviven ahora en un SUV de gran formato con un precio especialmente competitivo. Son algo más de 50.000 euros con la promoción, una cifra ventajosa para un vehículo de estas características.