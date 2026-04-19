Las novedades en el sector de las motos

La próxima semana, entre los días 24 y 26 de abril, los interesados en este tipo de movilidad tienen una cita ineludible en la Feria de Alicante. Y, como desde nuestra Región es un paseo -nos cuentan que otros años siempre acuden clientes y simpatizantes de las ‘dos ruedas’ murcianos-, Motos Marín, además de exponer varias unidades de sus marcas, dará invitaciones para ir al evento en su concesión de la Avenida San Juan de la Cruz, 18, de la capital .

En el stand de Motos Marín podremos ver esos días las novedades de marcas como Suzuki, Wottan, Zero y Lambretta. Y todo con unas condiciones de adquisición muy ventajosas y la posibilidad de probar el modelo deseado.

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Sin duda una ocasión única para conocer las novedades del sector y acceder a ese modelo de dos ruedas que tanto nos gusta.