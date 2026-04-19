Actualidad | Sobre2ruedas
Las novedades en el sector de las motos
Los días 24, 25 y 26 de abril, en el recinto ferial de Alicante (IFA), los amantes de las dos ruedas tienen una cita; Motos Marín participa llevando sus marcas de referencia, con invitaciones que están disponibles en sus instalaciones de la Avenida San Juan de la Cruz, 18, en Murcia
La próxima semana, entre los días 24 y 26 de abril, los interesados en este tipo de movilidad tienen una cita ineludible en la Feria de Alicante. Y, como desde nuestra Región es un paseo -nos cuentan que otros años siempre acuden clientes y simpatizantes de las ‘dos ruedas’ murcianos-, Motos Marín, además de exponer varias unidades de sus marcas, dará invitaciones para ir al evento en su concesión de la Avenida San Juan de la Cruz, 18, de la capital .
En el stand de Motos Marín podremos ver esos días las novedades de marcas como Suzuki, Wottan, Zero y Lambretta. Y todo con unas condiciones de adquisición muy ventajosas y la posibilidad de probar el modelo deseado.
Sin duda una ocasión única para conocer las novedades del sector y acceder a ese modelo de dos ruedas que tanto nos gusta.
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