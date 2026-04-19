Máxima diversión

El Audi e-tron GT es un vehículo que confirma la afirmación de que los vehículos eléctricos son divertidos. Desde su debut en 2021, este modelo ha servido como el manifiesto tecnológico de Ingolstadt sobre lo que debe ser un Gran Turismo en la era del silencio. Ahora le toca una profunda actualización, y qué menos que un exigente recorrido ida y vuelta entre Madrid y Logroño para probarla. Solo necesitamos una parada de quince minutos en cada sentido para completar el recorrido.

Delante del nuevo e-tron GT, la primera sensación es de una deportividad esculpida por el viento. Su silueta de coupé de cuatro puertas mantiene esas proporciones musculosas con una distancia entre ejes generosa que asienta el coche visualmente sobre el asfalto. El coeficiente aerodinámico de 0.25 no es solo una cifra técnica; es el responsable de un silencio de marcha que roza lo irreal.

En el frontal, Audi ha jugado con la identidad de cada versión. Mientras que el e-tron GT quattro y el S e-tron GT apuestan por una elegancia técnica con su parrilla Singleframe cerrada rodeada por una máscara negra, los modelos RS radicalizan su mirada. El RS destaca por su estructura de nido de abeja tridimensional, pero es el RS performance el que rompe moldes con el uso de un innovador camuflaje de carbono mate en paragolpes y difusores, una primicia en la marca que le confiere un aire de prototipo de circuito.

Los nuevos audis vistos desde atrás / Manu Lozano

Al abrir la puerta, un detalle de bienvenida nos recibe. La proyección en el suelo de un rombo, blanco para los GT y rojo para los RS. El interior es un ejercicio de ergonomía avanzada donde los materiales sostenibles ganan terreno sin sacrificar el tacto premium.

El puesto de mando está presidido por un nuevo volante de base achatada que, en las versiones RS, incorpora el botón «push to pass». Es el equivalente moderno al botón de nitros, proporcionando durante diez segundos un extra de 70 kW (95 CV) para adelantamientos fulgurantes. Los asientos, con hasta 14 posiciones de ajuste y función de masaje opcional, logran ese equilibrio difícil entre sujetar el cuerpo en curvas cerradas y mimar la espalda en un viaje de 500 kilómetros.

La verdadera revolución se esconde bajo la carrocería. La gama se estructura ahora con cifras que hace poco parecían reservadas a la competición. La puerta de acceso es el e-tron GT quattro. Es un deportivo serio con 585 CV (430 kW) en modo Launch Control y una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,0 segundos. Su autonomía es la mayor de la familia, alcanzando los 622 km WLTP. La apuesta se eleva con el S e-tron GT hasta los 680 CV (500 kW), permitiendo cubrir el 0-100 km/h en solo 3,4 segundos. El corazón de la gama es el RS e-tron GT, que ofrece una contundencia eléctrica total con prestaciones que quitan el aliento. La joya de la corona es el RS e-tron GT performance. Con sus 925 CV (680 kW), se convierte en el Audi de producción más potente jamás fabricado. Su aceleración es de infarto, 2,5 segundos para alcanzar los 100 km/h desde parado.

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Audi ha optimizado la batería (con una capacidad neta de 97 kWh) y el sistema de gestión térmica. Todas las versiones admiten ahora cargas de hasta 320 kW en corriente continua. En la práctica, esto significa que podemos recuperar 285 km de autonomía en apenas 10 minutos de parada.