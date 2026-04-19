Actualidad | Neomotor
Huertas Ocasión refuerza la confianza en el mercado de vehículo usado en la Región
El concesionario de Volkswagen Approved y Škoda Plus abre instalaciones en Cartagena, apostando por vehículos certificados, garantías ampliadas y acompañamiento al cliente para facilitar una compra más informada y segura
El mercado de vehículos de ocasión continúa consolidándose como una alternativa real frente al coche nuevo, especialmente en un contexto marcado por la prudencia en el gasto. En este escenario, propuestas como la de Grupo Huertas, a través de su división Huertas Ocasión que comercializa las marcas Volkswagen Approved y Škoda Plus, buscan aportar certidumbre a una decisión que rara vez es impulsiva.
Comprar un coche usado implica valorar múltiples factores: desde el estado del vehículo hasta su procedencia o las garantías asociadas. Consciente de ello, el concesionario especializado en Volkswagen Approved y Škoda Plus ha reforzado su propuesta en la Región, inaugurando una nueva sede en Cartagena (Ctra. Sta. Leticia, 1, en Media Sala), que se suma a las ya existentes en Murcia (Avda. Arquitecto Miguel Angel Beloqui) y Lorca (Ctra. de Granada, km. 558).
Cada unidad disponible ha pasado controles exigentes y se entrega con garantía oficial de hasta tres años, trasladando al mercado de ocasión estándares más habituales en el vehículo nuevo. A ello se suma un elemento diferencial: la procedencia de concesionario oficial, que permite mantener la trazabilidad del vehículo y ofrecer mayor seguridad al comprador.
Otro de los pilares del modelo es el volumen de oferta. Huertas Ocasión concentra el mayor stock de vehículos certificados Volkswagen Approved y Škoda Plus de la Región, lo que facilita comparar opciones bajo criterios homogéneos y coherencia en el proceso: vehículos revisados, con historial conocido y bajo el paraguas de fabricantes consolidados.
Huertas Ocasión Volkswagen Approved y Skoda Plus acaba de abrir nuevas instalaciones en Media Sala, Cartagena
Este equilibrio entre variedad y garantía define una tendencia creciente en el sector: priorizar la confianza en la compra. Más allá del producto en sí, el foco se desplaza hacia la experiencia del cliente, con un acompañamiento que busca resolver dudas y facilitar la toma de decisiones.
En un mercado donde la información y la fiabilidad son determinantes, iniciativas como esta reflejan una evolución clara: la profesionalización del vehículo de ocasión como una opción cada vez más estructurada, donde comprar con criterio y decidir con tranquilidad deja de ser una aspiración para convertirse en un estándar.
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