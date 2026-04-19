Eléctrico y con ADN de 4x4

El lanzamiento del Suzuki eVitara marca un punto de inflexión para la marca japonesa, que entra en la electrificación con un planteamiento coherente con su identidad: robustez, fiabilidad y funcionalidad. Este nuevo SUV eléctrico no busca deslumbrar con cifras extremas, sino ofrecer una propuesta equilibrada para un cliente que prioriza el uso real, la seguridad y el coste total de propiedad.

ADN Suzuki

El Suzuki eVitara se construye sobre la nueva plataforma específica HEARTECH-e, diseñada desde cero para vehículos eléctricos. Esta arquitectura permite integrar la batería en el suelo, rebajando el centro de gravedad y mejorando tanto el confort como el comportamiento dinámico.

Fiel a la tradición de la marca, mantiene un claro enfoque práctico. La llegada de la tracción total AllGrip-e, con dos motores independientes, refuerza ese espíritu aventurero, aportando un extra de seguridad y capacidad fuera del asfalto. Este sistema distribuye el par de forma precisa en función de la adherencia, elevando la motricidad incluso en condiciones complejas.

El interior del nuevo modelo de Suzuki. / Neomotor

Uno de los aspectos más relevantes es el uso de baterías de litio-ferrofosfato (LFP), disponibles en dos capacidades: 49 kWh y 61 kWh. Esta tecnología destaca por su mayor estabilidad térmica y durabilidad, aspectos clave para un cliente que busca fiabilidad a largo plazo.

El sistema incorpora múltiples sensores de autoprotección frente al sobrecalentamiento. Además, la estructura está diseñada para disipar la energía en caso de impacto, reforzando la seguridad global del conjunto. En cuanto a la oferta mecánica, el modelo combina estas baterías con versiones de tracción 4x2 y 4x4, alcanzando hasta 135 kW de potencia (184 Cv) en la variante AllGrip-e. La versión 4x2 ofrece una autonomía de hasta 426 km, consiguiendo 395 km con la tracción 4x4. Admite una potencia de carga de hasta 90 KW, lo que le permite recargar del 10% al 80% en sólo 45 minutos con corriente continua.

Calidad funcional

El habitáculo mantiene la filosofía de Suzuki: diseño sobrio, mandos físicos bien resueltos y una clara orientación ergonómica.

Sin embargo, da un salto en calidad percibida, con materiales mejor ajustados y una ejecución sólida.La segunda fila de asientos deslizables añade versatilidad, permitiendo priorizar espacio para los pasajeros o capacidad de carga.

Destaca el sistema de doble pantalla integrada, con un cuadro digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central de 10,1 pulgadas. La conectividad es otro de sus pilares, con compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, además del sistema Suzuki Connect, que permite controlar remotamente aspectos como la carga, la autonomía o la climatización. El equipo de audio Infinity aporta un salto cualitativo en cuanto a la experiencia a bordo se refiere.

Conducción y seguridad

El Suzuki eVitara ofrece modos de conducción ECO, NORMAL y SPORT, adaptando la respuesta del acelerador y el consumo. A ello se suman funciones específicas como el modo SNOW en las versiones 4x2 o los programas AUTO y TRAIL en las versiones 4x4, pensados para mejorar la tracción en superficies de baja adherencia.

Noticias relacionadas

El apartado de seguridad es especialmente completo, con sistemas avanzados como frenada automática de emergencia, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril o monitorización del conductor, configurando un conjunto alineado con los estándares actuales. El Suzuki eVitara confirma así su enfoque comercial y su precio arranca desde 28.675 euros.