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La AP-7 estrenará el primer límite de velocidad dinámico con inteligencia artificial en España

La AP-7 estrenará el primer límite de velocidad dinámico con inteligencia artificial en España

La AP-7 estrenará el primer límite de velocidad dinámico con inteligencia artificial en España

España da un paso hacia el futuro de la movilidad con la implantación de su primer sistema de velocidad dinámica. La autopista AP-7 será la pionera en utilizar inteligencia artificial para adaptar los límites en función del tráfico y las condiciones de la vía.

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