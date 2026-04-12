Nueva gama Hamamatsu Special Edition

Suzuki ha preparado su Hamamatsu Special Edition, un nivel de equipamiento exclusivo para sus motos de referencia, que pone el foco en la dotación, la diferenciación estética y una fórmula de acceso más flexible gracias a Suzuki Option. Y , cómo no, disponible en Motos Marín, concesionario oficial Suzuki para la Región de Murcia.

La marca japonesa ha trabajado sobre cinco de sus motos más consolidadas -desde las contundentes GSX-S1000 hasta las viajeras V-Strom 1050- para ofrecer versiones más completas desde el primer momento. El resultado es una gama que apunta directamente al usuario que busca una moto “lista para todo” sin tener que recurrir al catálogo de accesorios tras la compra, con emblemas, vinilos y detalles específicos que refuerzan ese aire exclusivo sin caer en estridencias.

Familia GSX-S1000. En el caso de la GSX-S1000, la naked deportiva da un paso más en carácter y presencia. La incorporación de un escape Akrapovic no solo aporta un plus estético y sonoro, sino que también subraya su orientación prestacional. A ello se suman elementos como la cúpula negra, contrapesos, colín trasero o protectores específicos, además de un asiento bordado que remata el conjunto. Con Suzuki Option su precio va desde los 14.065 euros.

La GSX-S1000GT, por su parte, refuerza su perfil de gran rutera. Aquí el equipamiento cobra un papel protagonista: puños calefactados, maletas laterales completas y detalles ergonómicos que elevan el confort en largos desplazamientos. El escape Akrapovic vuelve a estar presente, aportando ese toque emocional que muchas veces marca la diferencia. Con la promoción, el precio es de 17.074 euros.

Más versátil aún es la GSX-S1000GX, que adopta un enfoque crossover cada vez más demandado. En esta edición especial, la moto gana en sofisticación con un asiento premium, pantalla ahumada y el escape Akrapovic. Una propuesta equilibrada entre dinamismo y funcionalidad que encaja tanto en uso diario como en escapadas de largo recorrido y que cuesta con Suzuki Option 19.029 euros.

Familia V-Strom 1050. En el terreno trail, Suzuki apuesta fuerte con dos interpretaciones bien diferenciadas. La V-Strom 1050DE se orienta claramente al off-road, con un equipamiento que refuerza su capacidad fuera del asfalto: maletas y top case de aluminio, faros auxiliares de largo alcance y protecciones específicas. La podemos conseguir por 17.093 euros.

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Frente a ella, la V-Strom 1050 Tech ofrece una visión más rutera, más enfocada al confort en largas distancias. Sus maletas laterales de plástico, el top case de 35 litros y las barras protectoras de motor dibujan una moto preparada para devorar kilómetros con seguridad y comodidad. Los puños calefactados y los detalles prácticos terminan de configurar un conjunto coherente y muy utilizable. Con Suzuki Option nos sale por 16.379 euros.