Nissan Leaf, mejor Coche del Mundo 2026 para el Women’s Worldwide Car of the Year

El Nissan Leaf ha sido distinguido como Mejor Coche del Mundo 2026 en los premios Women’s Worldwide Car of the Year, tras una reñida votación final que ha puesto de manifiesto el alto nivel de exigencia de la industria automovilística actual.

Después de varios meses de pruebas, análisis y deliberaciones, las 86 periodistas especializadas del motor que componen el jurado -procedentes de 55 países de los cinco continentes-, eligieron al modelo eléctrico de Nissan como ganador absoluto entre los vencedores de las distintas categorías.

Los modelos finalistas incluían propuestas de segmentos muy diversos, reflejo de la amplitud del mercado actual: el propio Leaf en la categoría de coche compacto, el Škoda Elroq como SUV compacto, el Mercedes-Benz CLA en berlinas, el Hyundai IONIQ 9 como SUV grande, el Toyota 4Runner en 4x4 y el Lamborghini Temerario en la categoría de deportivos.

Según explicó Marta García, presidenta ejecutiva del WWCOTY, “las votaciones han estado muy igualadas debido al altísimo nivel de los candidatos”, lo que subraya la competitividad de un mercado en plena transformación.

El jurado ha valorado especialmente el enfoque coherente y realista del Leaf en materia de movilidad eléctrica. Se trata de un vehículo 100 % eléctrico concebido para un uso cotidiano, que prioriza la accesibilidad, la eficiencia y la facilidad de utilización. Su conducción suave, especialmente en entornos urbanos e interurbanos, junto a una arquitectura orientada al aprovechamiento del espacio interior, lo sitúan como una opción práctica dentro del segmento.

Las valoraciones de las juradas refuerzan esta visión. Desde Estados Unidos, Tanya Gazdik destacó que el modelo permite “decir adiós a la ansiedad por la autonomía”, además de ofrecer una percepción de calidad superior a su precio. Por su parte, Tina Vujanovic, desde Serbia, subrayó su versatilidad para ciudad y trayectos largos, así como su equipamiento tecnológico. En la misma línea, Shereen Shabnam, desde Dubái, puso el acento en su competitividad frente a rivales directos, mientras que la francesa Marie Lizak lo definió como un vehículo que cumple con las expectativas clave de un eléctrico moderno: comodidad, practicidad y autonomía suficiente.

En palabras de García, “en las votaciones hemos puesto el foco en vehículos que no solo destacan por sus cifras o tecnología, sino por cómo responden a las necesidades reales de las personas en su día a día”. En este sentido, añadió, “el Nissan Leaf representa una visión madura e inteligente de la electrificación y hace que la movilidad eléctrica sea realmente utilizable y accesible”.

La decisión final refleja, en última instancia, el momento de transición que vive el sector del automóvil, donde la electrificación, la sostenibilidad y el diseño centrado en el usuario se consolidan como pilares fundamentales en el desarrollo de nuevos modelos.

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En cuanto al nuevo Leaf 2026, evoluciona sobre una base ya consolidada para reforzar su posicionamiento como eléctrico global. Ahora cuenta con opciones de 177 y 218 CV asociadas a baterías de 52 y 75 kWh, respectivamente. Además, apuesta por un diseño actualizado y una mayor calidad percibida en sus cuatro ambientes de dotación Engage, Engage+, Advance y Evolve. Los precios, teniendo en cuenta las promociones, van desde los 35.105 euros.