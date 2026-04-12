Dimovil brilla en el Entierro de la Sardina con una puesta en escena eléctrica y descapotable

Murcia ha vuelto a vivir uno de sus fines de semana más emblemáticos con la celebración del Entierro de la Sardina, un evento que, un año más, ha reunido a miles de personas en torno a una de las tradiciones más representativas de la ciudad. En este contexto, Dimovil, concesionario oficial Mercedes-Benz, ha reafirmado su papel como uno de los grandes protagonistas de la cita.

La participación de la firma comenzó el viernes con el desfile del Entierro Infantil, donde el GLC 400 eléctrico y el CLA 250 eléctrico recorrieron las calles de la capital del Segura. Dos modelos que reflejan el presente y el futuro de la marca, combinando eficiencia, innovación y una estética que no pasa desapercibida.

Ya en el gran desfile celebrado este sábado, el protagonismo se trasladó a tres descapotables que aportaron dinamismo y espectáculo al recorrido: el SL, el CLE Cabrio y el Clase E Cabrio. A bordo de ellos desfilaron las Guerreras K-Pop, sumando una puesta en escena moderna y llamativa que conectó con el público a lo largo de todo el itinerario.

El Mercedes-Benz SL volvió a demostrar su carácter icónico, con un diseño deportivo y unas prestaciones que lo sitúan como referencia dentro de su segmento. El CLE Cabrio, por su parte, destaca por su equilibrio entre elegancia y versatilidad, ofreciendo una experiencia de conducción abierta con el máximo confort. Completa la propuesta el Clase E Cabrio, un modelo que combina sofisticación y tecnología para disfrutar del trayecto sin renunciar al refinamiento.

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Con esta doble presencia, eléctrica en el desfile infantil y descapotable en el gran desfile, Dimovil no solo refuerza su vínculo con una de las celebraciones más importantes de la Región, sino que también proyecta su apuesta por una movilidad que une innovación, diseño y emoción.