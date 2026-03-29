El placer de domar 460 CV

El último coche en ampliar la gama de Maranello ha sido el Ferrari Amalfi Spider con una propuesta muy concreta: un descapotable 2+ (no llega a ser un 2+2 ya que son plazas muy limitadas) con motor V8 biturbo delantero central que busca equilibrar prestaciones y uso cotidiano sin renunciar a la experiencia de conducir a cielo abierto.

Un elemento principal de este modelo es la capota de tela que se abre en 13,5 segundos y que puede accionarse en marcha hasta 60 km/h. Ferrari apuesta por un techo textil con varias capas de aislamiento acústico y térmico, diseñado para ofrecer un nivel de confort comparable al de un sistema rígido retráctil. Cuando se repliega, el conjunto queda empaquetado en solo 220 mm de grosor, lo que permite mantener una capacidad de maletero de 255 litros con el techo cerrado y 172 litros con el techo abierto.

Esa dualidad entre deportividad y uso práctico también aparece en la arquitectura del coche. El habitáculo mantiene una configuración 2+, con plazas traseras que pueden servir para viajar con niños o aumentar la capacidad de carga, mientras un deflector de viento integrado en el respaldo posterior se activa con un botón para reducir turbulencias.

Bajo el largo capó se esconde el conocido V8 biturbo de 3.855 cc, perteneciente a la familia F154. En esta evolución desarrolla 640 CV a 7.500 rpm y un par máximo de 760 Nm entre 3.000 y 5.750 rpm, cifras que se traducen en una velocidad máxima de 320 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos. Y todo ello gestionado a través de una caja automática de doble embrague y 8 velocidades.

El interior del Ferrari / Neomotor

La gestión del motor incluye un sistema avanzado de control de los dos turbocompresores, que permite regular de forma independiente su velocidad de giro. Según Ferrari, este enfoque mejora la respuesta del acelerador y el control de la presión de sobrealimentación. El régimen máximo llega a 7.600 rpm.

La aerodinámica se ha trabajado al máximo en este modelo, como se aprecia en el alerón activo con tres configuraciones que se adaptan automáticamente a la velocidad y a las aceleraciones del coche. En su posición de máxima carga puede generar hasta 110 kg adicionales de apoyo a 250 km/h, buscando mejorar la estabilidad.

El frontal incorpora a su vez soluciones para canalizar el aire hacia el compartimento del motor y reducir sobrepresiones, mientras el difusor posterior y otros elementos del suelo ayudan a equilibrar resistencia y carga aerodinámica.

Con el fin de lograr las mejores prestaciones, se han introducido tecnologías como el brake-by-wire, pensado para mejorar la precisión del frenado, y el ABS Evo, un sistema que ajusta la frenada según el nivel de agarre disponible. Todo se integra dentro del control Side Slip Control 6.1, que coordina los diferentes sistemas electrónicos del coche para gestionar tracción, estabilidad y comportamiento en curva. El conductor puede ajustar además el carácter del coche mediante el Manettino de cinco posiciones —Wet, ComfortSportRace y ESC-Off—, que modifica el grado de intervención de distintos sistemas electrónicos y el comportamiento general del vehículo.

Dentro, el Amalfi Spider mantiene una arquitectura dual cockpit, con conductor y acompañante envueltos por dos zonas diferenciadas que comparten una interfaz central. La instrumentación se organiza en torno a tres pantallas: un cuadro digital de 15,6 pulgadas, una pantalla central táctil de 10,25 pulgadas y otra de 8,8 pulgadas.

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En un notable acierto, Ferrari recupera los botones físicos en el volante y el clásico botón de arranque en aluminio anodizado, buscando una interacción más directa con el coche durante la conducción. El sistema multimedia admite Apple CarPlay y Android Auto, incluye carga inalámbrica para el smartphone y se conecta al sistema MyFerrari Connect.