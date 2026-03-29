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Lexus Murcia y el Real Murcia Club de Tenis 1919 consolidan su alianza estratégica en el deporte
El acuerdo refuerza el compromiso de la marca con el tejido deportivo regional y ofrece ventajas exclusivas a los socios del club
Lexus Murcia y el Real Murcia Club de Tenis 1919 han formalizado un acuerdo de patrocinio que consolida la relación entre ambas entidades y sitúa a la marca en uno de los referentes deportivos de la Región. La colaboración se apoya en valores compartidos como la constancia, la atención al detalle y la mejora continua, principios presentes tanto en el ámbito deportivo como en la filosofía de la compañía.
La marca ya venía mostrando ese compromiso sobre la pista. La pasada semana estuvo presente en el Challenger Costa Cálida Región de Murcia, una cita que reunió en el club a algunos de los nombres más destacados del circuito internacional y que volvió a proyectar la imagen de Murcia como sede de competiciones de primer nivel. Esa participación ha sido, en la práctica, el punto de partida de una relación que ahora se consolida.
Lexus Murcia y el Real Murcia Club de Tenis 1919 comparten la voluntad de aportar valor al entorno, de impulsar la actividad deportiva y de reforzar el tejido social de la Región con iniciativas que tengan recorrido. En esa línea se enmarcan las distintas acciones que se irán desarrollando junto al club.
Entre ellas, los socios del club podrán acceder a condiciones especiales en la compra de vehículos Lexus, una ventaja que conecta directamente con el carácter cercano y diferencial que la marca quiere ofrecer. Una propuesta que los interesados pueden conocer de primera mano en las instalaciones de Lexus Murcia, ubicadas en Arquitecto Miguel Ángel Beloqui, 1.
Con esta alianza, Lexus Murcia refuerza su presencia en el ámbito deportivo regional y avanza en la línea de estar cerca de su entorno, generar vínculos reales y ofrecer experiencias que vayan más allá del propio producto.
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