Evolución con sentido común

La extendida electrificación está redefiniendo muchos segmentos del automóvil y el de los compactos no podía ser menos. En este marco, Opel, con la ventaja del paraguas de Stellantis y su catálogo de soluciones técnicas, apuesta por una evolución adaptada a los tiempos que mejora la actual sexta generación de su afamado compacto en todos los frentes.

A nivel de diseño, el Astra presenta una imagen más definida en un atractivo formato de 4,37 metros en la versión de cinco puertas y de 4,64 metros en el familiar Sports Tourer. El frontal Opel Vizor se estiliza y gana protagonismo con la incorporación del típico emblema de la marca "Blitz" iluminado, un recurso que refuerza la identidad visual del vehículo. Las líneas, limpias y tensas, aportan un carácter moderno, mientras que detalles como las nuevas llantas de 17 y 18 pulgadas o los acabados bicolor matizando techo y retrovisores, completan una carrocería que ganará adeptos —las fotos no le hacen justicia—.

Uno de los elementos más destacados es la evolución del sistema de iluminación matricial Intelli-Lux HD. Estrenado en el Grandland y con más de 50.000 elementos en total, esta tecnología adaptativa permite una gestión del haz de luz extremadamente precisa, mejorando la visibilidad y reduciendo el deslumbramiento.

Con las promociones de lanzamiento, el nuevo Astra tiene un precio de partida de 23.500 euros para la carrocería de base y de 25.850 euros para el familiar

El interior atraerá igualmente, pues simplifica sus rasgos sumando funcionalidad. El puesto de conducción aparece más limpio en cuanto a elementos, adoptando interfaces más intuitivas y una integración digital bien resuelta. Llaman la atención las pantallas de 10 pulgadas para la instrumentación y el sistema multimedia, que se sitúan en la misma superficie curva. Por cierto, se mantienen algunos controles físicos para funciones clave, sin duda otro punto a su favor y que evita distracciones al conducir.

Otro detalle a destacar son los asientos Intelli-Seats, de serie en toda la gama. Su diseño ergonómico, orientado a reducir la presión en zonas sensibles como el coxis, resulta muy cómodo, especialmente en trayectos largos. En opción existe una variante con certificación AGR que incluye ajustes eléctricos, masaje y calefacción. El interior se remata con materiales reciclados y soluciones que buscan reducir el impacto ambiental sin comprometer la calidad percibida.

La estilizada carrocería Sports Tourer no desmerece en absoluto respecto al ‘hatchback’; además, aporta más espacio de carga y deja el voladizo trasero casi 30 centímetros más largo / L. O.

En el apartado mecánico, el Astra muestra una de las ofertas más completas del segmento. Opel ofrece alternativas que cubren prácticamente cualquier necesidad, desde un motor diésel eficiente hasta opciones electrificadas total o parcialmente.

El Astra Electric es uno de los más tecnológicos de la familia, con 156 CV y una batería de 58 kWh que le permite alcanzar hasta 454 kilómetros de autonomía. Una cifra competitiva que, junto a mejoras en eficiencia y funcionalidad como el sistema de energía V2L, refuerza su posicionamiento dentro de los eléctricos EV. Puede cargar a 100 kW, así que en solo media hora recuperaríamos del 20 % al 80 % de rango.

Por su parte, el híbrido enchufable de 196 CV amplía su autonomía eléctrica hasta los 84 kilómetros gracias a su acumulador de 17,2 kWh, lo que facilita un uso cotidiano con un alto porcentaje de conducción sin emisiones. El sistema híbrido convencional, con tecnología de 48 voltios y 145 CV, se presenta como una alternativa equilibrada para quienes buscan eficiencia sin modificar sus hábitos de uso. Por último, otra opción más que interesante —y a la que muchas marcas están renunciando— es la variante de gasóleo de 130 CV, con un gasto WLTP por debajo de los 5 litros por cada 100 km. En todos los casos, la caja de cambios es automática, destacando la nueva de doble embrague y siete relaciones.

Más allá del diseño o la electrificación, el Astra refuerza su mayor virtud: adaptarse a todo tipo de conductor sin renunciar a la tecnología ni el confort

En el apartado práctico, el Astra mantiene su enfoque funcional. El espacio interior está bien aprovechado y el maletero carga 422 litros en la versión de cinco puertas —352 para el Astra Electric—, mientras que el Astra Sports Tourer tiene casi 600 litros —516 litros el familiar Electric—. Por supuesto, ese espacio se puede ampliar abatiendo la fila trasera para conseguir alrededor de 1.500 litros en función de la carrocería y el tipo de propulsor.

interior del Opel Astra 5 2026 / L. O.

Pudimos probar varias versiones del nuevo Astra en todo tipo de carreteras en Croacia hace pocos días. El Astra Electric nos encantó por su coherente fuerza de motor, un silencio de marcha encomiable y, algo a resaltar, una autonomía muy parecida a la que anunciaba su ordenador de a bordo —normalmente no ocurre en otros eléctricos—. Sus tres niveles de frenada regenerativa hacen que prescindamos de los frenos, otra ventaja que nos ahorrará mantenimiento. Por otro lado, el modelo híbrido enchufable hace valer su poderío mecánico de casi 200 CV y en trayectos relajados ahorramos gasolina al ir en eléctrico. Encima mantiene ese modo ahorrativo hasta 135 km/h, aumentando su confort de marcha, aunque el bloque de gasolina no es en absoluto ruidoso.

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El nuevo Opel Astra nos ha resultado un producto muy atractivo, tanto por fuera como por dentro, válido para muchos tipos de conductores y que además está en precio. La opción de cinco puertas cuesta desde 23.500 euros, incluyendo promociones —híbrido no enchufable de 145 CV—. En el caso del familiar Sports Tourer, sus precios van desde los 25.850 euros. El Astra Electric cuesta desde 34.000 euros también con ayudas.