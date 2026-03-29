El "best seller" ahora 100 % eléctrico

El nuevo Toyota C-HR+ Electric viene a marcar tendencia dentro de los vehículos eléctricos puros, habida cuenta de la gran aceptación de su hermano híbrido. Con él, la marca japonesa amplía su gama EV en España, que ya cuenta con el bZ4X, y prepara el terreno para más opciones que irán llegando.

ADN eléctrico con sello propio. Desarrollado sobre la plataforma e-TNGA, el C-HR+ Electric no es simplemente una adaptación, sino un modelo concebido desde el principio para ser eléctrico. Al primer golpe de vista ya se percibe como un vehículo distinto —es más largo, 4,52 metros frente a los 4,36 del C-HR—. La conducción promete refinamiento, la aerodinámica juega a favor de la eficiencia y detalles como la bomba de calor o los elementos calefactables (asientos y volante) demuestran que el confort no está reñido con la autonomía.

El Toyota visto desde dentro. / Alessio Barbanti

Pero si hay un dato que define su posicionamiento es la garantía: hasta un millón de kilómetros o 10 años para la batería, toda una declaración de intenciones sobre durabilidad y confianza.

El nuevo C-HR+ Electric aterriza en España con hasta 1 millón de kilómetros de garantía en su batería y precios que arrancan en 35.375 euros, reforzando la apuesta eléctrica de la marca

Dos versiones, dos enfoques. La gama se articula en torno a dos variantes bien diferenciadas. Por un lado, el 250 Advance, con un enfoque más accesible y un precio de partida de 35.375 euros, ya incluyendo la aportación de Toyota al Programa Auto+. Cuenta con 224 CV y una autonomía homologada que supera los 600 kilómetros. Por otro, el 350 AWD-i Spirit, que añade tracción total, 334 CV y 500 kilómetros de autonomía, desde 42.425 euros. En ambos casos la batería es de 77 kWh.

En cuanto a las recargas, se pueden hacer hasta a 150 kW de potencia máxima en corriente continua y en alterna a 11 kW en la versión de 224 CV y 22 kW en la de 334 CV.

Noticias relacionadas

Hay dos opciones de equipamiento, Advance para el primero y Spirit para el más potente. De serie cuenta con llantas de 18 pulgadas, portón eléctrico, volante y asientos calefactados o acceso sin llave. El otro nivel suma elementos como el techo solar, tapicería símil cuero, llantas de 20 pulgadas o el techo en contraste negro, por citar algunos.