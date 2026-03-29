Audi Huertas Motor lanza una Oferta Flash sobre su gama Q seminueva

Audi Huertas Motor vuelve a poner el foco en uno de sus pilares estratégicos: su familia de SUV. Y lo hace con una campaña de Ofertas Flash que busca atraer a quienes llevan tiempo mirando un premium, pero esperan el momento adecuado para dar el paso. La propuesta se centra en unidades seminuevas de los Audi Q2, Q3 y Q5, con disponibilidad limitada y condiciones especialmente competitivas.

Uno de los puntos clave de la campaña es el estado de los vehículos. Hablamos de coches seminuevos, sí, pero completamente revisados y preparados para ofrecer las mismas garantías de funcionamiento y calidad que se esperan de la marca.

La gama Q, por su parte, no necesita demasiadas presentaciones. Es una de las referencias del segmento SUV por su capacidad para combinar lo que, sobre el papel, no siempre es fácil: confort, tecnología y versatilidad. El interior mantiene ese enfoque premium tan característico, mientras que el diseño exterior apuesta por una estética robusta, con ese punto deportivo que distingue a la marca.

En el día a día, modelos como el Q2 o el Q3 encajan especialmente bien en entornos urbanos. Son ágiles, manejables y no renuncian a una buena respuesta en carretera. Si se busca un salto en espacio y presencia, el Q5 sigue siendo una de las opciones más equilibradas de la gama, con un enfoque más rutero y un nivel de confort que marca diferencias en viajes largos.

En conjunto, la familia Q abarca desde propuestas compactas hasta modelos de mayor tamaño como el Q7, cubriendo prácticamente cualquier necesidad dentro del universo SUV. Y en todos los casos, con ese denominador común que Audi ha sabido consolidar: calidad percibida, tecnología y una conducción refinada.

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La campaña está limitada a un stock de vehículos, por lo que quienes quieran acceder a la oferta pueden informarse en los concesionarios Audi Huertas Motor de Murcia, Cartagena y Lorca, para consultar precios y disponibilidad.