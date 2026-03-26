Fabricado en España y disponible en configuración 100% eléctrica: así es el Peugeot E-2008

España es un potente productor de automóviles y Stellantis es un líder industrial indiscutible, gracias a sus tres plantas de producción, ubicadas en Madrid, Vigo y Zaragoza. Entre los coches fabricados en territorio nacional, destaca un modelo líder en el segmento B-SUV, como es el Peugeot 2008.

Este modelo de Peugeot se produce en la planta que el grupo Stellantis tiene en Vigo, toda una garantía de calidad. El centro de producción gallego inició su actividad en 1958 y, desde entonces, se han fabricado más de 17 millones de vehículos. También cuenta con una dilatada experiencia en la fabricación de vehículos eléctricos, que inició en 1995 con el emblemático Citroën C15.

Peugeot E-2008 Noticia / Peugeot

Nacido en Galicia

Y en Vigo se encuentran las líneas de producción del Peugeot 2008, el modelo que se ha convertido en un auténtico referente de su segmento. Durante el año 2025, logró el segundo lugar en el listado de más vendidos en Europa, logrando unas matriculaciones superiores a las 170.000 unidades.

Iniciada en 2019, la producción del Peugeot 2008 en Vigo ha superado holgadamente el millón de unidades. Allí se ensamblan todas las versiones del modelo, tanto 100% eléctricos como las alternativas híbridas. Este automóvil se comercializa en más de 50 países del mundo, y las unidades fabricadas en Galicia tienen a Europa como principal mercado de destino.

En Vigo se encuentran las líneas de producción del Peugeot 2008 / Peugeot

La sostenibilidad del Peugeot E-2008 empieza antes de llegar a la carretera. La planta de Vigo ha puesto en marcha acciones clave en este centro de producción, con el uso intensivo de energías renovables y la implementación de medidas de máxima eficiencia energética.

El exitoso B-SUV de la firma del león está disponible en versiones 100% eléctricas y también en variantes híbridas MHEV, una extensa oferta de motorizaciones que le ha permitido lograr excelentes cifras de penetración de mercado en ambos canales de venta, el destinado a empresas y el de particulares.

Cabe recordar que el sector de la automoción es un actor clave en la apuesta por la sostenibilidad, impulsando tecnologías limpias, eficiencia energética y la movilidad responsable. En este contexto, Peugeot ofrece una de las gamas más completas de modelos eléctricos, entre los cuales destaca el E-2008, uno de los coches más eficientes del actual mercado.

En Vigo se encuentran las líneas de producción del Peugeot 2008 / Peugeot

Garantía de hasta 8 años

El cliente del Peugeot E-2008 cuenta con la confianza generada por la garantía Peugeot Care, que le ha llevado a ser el primer fabricante europeo en ofrecer una cobertura de hasta 8 años o bien 160.000 km en sus modelos 100% eléctricos.

Peugeot Care cubre los principales componentes del vehículo si se realiza el mantenimiento del mismo en la Red Oficial Peugeot, según el plan de mantenimientos preconizado por la marca. Este factor genera la máxima tranquilidad al propietario de un vehículo de la marca.

Peugeot 2008 / Peugeot

La oferta mecánica del Peugeot E-2008 incluye una batería con capacidad útil de 54 kWh, que se combina con un motor de 156 CV (115 kW). La autonomía WLTP puede alcanzar 406 km y el consumo eléctrico WLTP parte de 15,3 kWh/100 km. La carga rápida permite pasar del 20% al 80% en 27 minutos, con una recuperación de hasta 100 km en 12 minutos.

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Para disfrutar de un día a día más confortable, una de las opciones permite disponer en el Peugeot E-2008 de un cargador trifásico de 11 kW bidireccional y de un cable de alimentación modo 3 trifásico de 22 kW. Esta opción permite, gracias a un adaptador disponible como accesorio, cargar dispositivos externos con la energía procedente del coche.