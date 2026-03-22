Tres caras de una misma bestia

La gama de motocicletas deportivas de litro de Suzuki, disponible en Motos Marín, concesionario oficial de la marca en la Región de Murcia, se articula en torno a una misma base mecánica, pero con tres enfoques bien diferenciados: la radical Suzuki GSX‑S1000, la viajera Suzuki GSX‑S1000GT y la más reciente y tecnológica Suzuki GSX‑S1000GX. Tres motos que comparten ADN pero que responden a perfiles de usuario distintos, desde el piloto más deportivo hasta el viajero que busca confort y tecnología.

Las tres parten del conocido motor tetracilíndrico en línea de 999 cc derivado de la saga GSX-R, un propulsor famoso por su carácter elástico y contundente, capaz de ofrecer una respuesta muy llena a medio régimen sin renunciar a una entrega poderosa en la zona alta del cuentavueltas. A ello se suma una electrónica moderna con control de tracción multinivel, acelerador electrónico, modos de conducción y cambio rápido bidireccional, además de instrumentación TFT en color. Pero a partir de esta base común, cada modelo desarrolla su propia personalidad.

La esencia naked: GSX-S1000. La GSX-S1000 representa la interpretación más pura del concepto streetfighter dentro de Suzuki. Con una estética agresiva y compacta, su planteamiento gira en torno a la máxima relación entre potencia, ligereza y sensaciones directas.

El chasis de doble viga de aluminio, unido a una posición de conducción relativamente deportiva, permite un manejo muy dinámico tanto en carreteras reviradas como en uso cotidiano. Suspensiones firmes, frenos de alto rendimiento y una electrónica completa refuerzan su carácter.

Modelo de ejemplo de la moto / L. O.

Además, con la actual campaña comercial Suzuki Now, su precio se vuelve especialmente competitivo: pasa de una tarifa de 15.169 euros a 12.999 euros.

La forma deportiva del modelo de moto. / L. O.

La gran viajera deportiva: GSX-S1000GT. Para quienes buscan la misma base deportiva pero con mayor polivalencia, la respuesta es la GSX-S1000GT. En este caso, Suzuki ha desarrollado una auténtica sport-touring que mantiene el carácter del motor pero añade un carenado integral, una ergonomía más relajada y mayor capacidad para viajar.

Entre sus elementos destacados se encuentran la pantalla ajustable, control de crucero, conectividad para smartphone y una aerodinámica pensada para recorrer largas distancias con comodidad. Todo ello sin perder la agilidad ni el temperamento característico del propulsor de litro. Gracias a la promoción Suzuki Now, su precio promocional queda fijado en 14.999 euros, frente a los 16.699 euros de tarifa.

La crossover tecnológica: GSX-S1000GX. La tercera pieza de la familia es la GSX-S1000GX, una de las novedades más recientes de la marca japonesa y probablemente la más avanzada desde el punto de vista tecnológico. Suzuki la define como una "crossover sport", un concepto que mezcla rasgos de sport-touring con una posición de conducción más erguida y suspensiones de mayor recorrido. El elemento más destacado es su sofisticado sistema de suspensiones electrónicas semiactivas, que ajusta continuamente la amortiguación en función del estilo de conducción y las condiciones del asfalto.

Este modelo también incorpora control de tracción avanzado, gestión electrónica del chasis y diferentes modos de conducción que permiten adaptar su comportamiento desde un uso deportivo hasta viajes de larga distancia. Dentro de la campaña Suzuki Now, su precio queda en 16.599 euros, frente a los 19.639 euros de tarifa en el modelo más reciente.

Una misma filosofía. Más allá de sus diferencias, estas tres motos comparten una filosofía clara: ofrecer altas prestaciones y tecnología moderna a un precio competitivo. De hecho, la promoción Suzuki Now —vigente hasta el 31 de marzo de 2026 o fin de existencias— supone una oportunidad única para acceder a cualquiera de estos modelos con importantes descuentos. Además, en el caso de las GSX-S1000GT y GSX-S1000GX, está disponible el kit de maletas completo por tan solo 1 euro adicional.