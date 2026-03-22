Más potencia, más autonomía y un salto tecnológico decisivo

El mercado de los SUV eléctricos compactos está en plena pujanza y, en ese escenario, el nuevo BYD Atto 3 EVO, disponible en BYD Marcos Automoción, concesionario oficial de BYD para la Región, irrumpe con argumentos de peso para consolidarse como una de las referencias del segmento. No en vano, su predecesor ya marcó el camino, y esta evolución no hace sino reforzar una fórmula que ahora gana en potencia, eficiencia y sofisticación tecnológica.

Desde su llegada a Europa, el Atto 3 ha sido uno de los modelos clave para entender el crecimiento de BYD en el continente. Ahora, con esta versión EVO, la marca da un paso más allá incorporando la última evolución de su plataforma eléctrica, apostando por soluciones que buscan optimizar tanto el rendimiento como la experiencia de uso.

Uno de los pilares de esta nueva generación es la tecnología CTB (Cell to Body), que integra estructuralmente la batería en el chasis del vehículo. Esta solución no solo mejora la rigidez del conjunto, sino que también permite un mejor aprovechamiento del espacio interior y eleva los estándares de seguridad. A ello se suma la conocida Blade Battery de 74,8 kWh, basada en química LFP, que destaca por su durabilidad y estabilidad.

Novedades mecánicas y autonomía

Pero si hay un apartado en el que el Atto 3 EVO marca diferencias es en su oferta mecánica. La gama abandona la tracción delantera para dar paso a una configuración más ambiciosa: propulsión trasera en la versión Design y tracción total en la Excellence. En el primer caso, hablamos de 313 CV y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos, mientras que la variante más prestacional eleva la cifra hasta los 449 CV, firmando un 0 a 100 km/h en apenas 3,9 segundos. Prestaciones propias de deportivos de marcas más exclusivas.

La autonomía es otro de sus grandes argumentos. Gracias a la optimización del sistema eléctrico y a su eficiente gestión energética, el Atto 3 EVO alcanza hasta 510 km en ciclo combinado, mientras que en uso urbano puede llegar a los 710 km. Todo ello se complementa con una arquitectura de 800 voltios que permite cargas rápidas de hasta 220 kW, reduciendo los tiempos de espera de forma significativa: del 10 % al 80 % en apenas 25 minutos.

Diseño, tecnología y practicidad

En términos de practicidad, el modelo también evoluciona. Manteniendo sus dimensiones exteriores, mejora su capacidad de carga con un maletero trasero de 490 litros, ampliable hasta 1.360 litros, al que se suma un práctico espacio delantero de 101 litros. Una configuración que refuerza su carácter polivalente tanto para el día a día como para escapadas de mayor recorrido.

El diseño exterior introduce cambios sutiles pero efectivos, con nuevos paragolpes, llantas de 18 pulgadas y detalles que acentúan su carácter dinámico. En el interior, la reorganización de elementos como el selector de marchas permite ganar espacio y funcionalidad, mientras que la calidad percibida se eleva con materiales mejorados y una presentación más refinada.

En el apartado tecnológico, el Atto 3 EVO se sitúa en la vanguardia de su categoría. Destaca su pantalla central de 15,6 pulgadas, compatible con el ecosistema de Google, así como soluciones como el acceso NFC, la carga inalámbrica de alta potencia o la función V2L, que permite alimentar dispositivos externos. Todo ello acompañado de un completo paquete de asistentes a la conducción que refuerzan la seguridad activa.

Disponible en España desde 29.455 euros —teniendo en cuenta ayudas y promociones— en su versión Design, el nuevo Atto 3 EVO no solo mejora a su predecesor, sino que redefine las expectativas dentro de su segmento.