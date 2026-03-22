¡Hasta siempre, Pepe!

El periodismo español del motor —y muy especialmente todo el equipo de redacción de Neomotor de Prensa Ibérica— está de luto por el fallecimiento de nuestro compañero Pepe Barba, que nos dejó el pasado viernes 13 de marzo a los 61 años después de dos años de lucha contra el cáncer.

Responsable del suplemento semanal del automóvil de La Opinión de Murcia desde el nacimiento del periódico en 1988, Pepe fue uno de los periodistas especializados más brillantes de su generación y también uno de los más queridos en el sector, por su carácter afable y su especial cercanía.

Pepe Barba junto a una moto / Fran Fernández

Murciano de nacimiento y vocación, desarrolló casi toda su carrera profesional en Prensa Ibérica, convirtiéndose en uno de los principales impulsores de la información del mundo de la automoción en la Región de Murcia, donde fue un auténtico referente, abarcando todas sus vertientes, desde la moto —una de sus grandes pasiones— al automóvil, pasando por la competición.

Pepe Barba conduce un Audi / L. O.

Pepe vivió y disfrutó la etapa más bonita del automóvil en España, y por sus manos han pasado cientos de coches y motos que probó con la pasión y la intensidad que siempre le caracterizaron. Porque lo suyo fue vivir la vida al máximo, disfrutando de cada momento sin dejar pasar ninguna ocasión, como si sus días tuvieran más de 24 horas. Y ni siquiera la importante lesión que sufrió hace casi 15 años en su brazo derecho —precisamente, mientras probaba una moto— le impidió seguir adelante con su trabajo, con la misma pasión y determinación de siempre.

Más allá del periodismo, Pepe también desarrolló otras muchas actividades en las que destacó de la misma manera. Fue miembro imprescindible del equipo organizador del Eco Rallye de la Comunitat Valenciana y el Eco Rallye de Madrid, e impulsó la creación de otros importantes eventos corporativos, siempre vinculados al ámbito del automóvil, tanto en Murcia como a nivel nacional. También participó en rallyes, sobre todo de coches históricos, otra de sus grandes pasiones. Y como gran amante del mar, tomó parte en regatas como la Copa del Rey, cruzó a vela el Atlántico y compitió durante unos años en carreras de motos acuáticas.

Pepe Barba en una camioneta por una zona rural / Fran Fernández

Pepe se ha ido pronto, demasiado pronto. Pero nos deja para siempre como legado su manera tan especial de exprimir la vida y de disfrutarla con pasión. En nombre de todos los integrantes del equipo de Neomotor, nuestro más sentido pésame a sus hijos Víctor, Carlos y Ana —que fueron el auténtico motor de su vida—, y a todos sus familiares y amigos.