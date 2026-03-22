Actualidad | Neomotor
HS PHEV: la electrificación accesible ya está en MG Huertas Auto
El SUV híbrido enchufable de la marca combina eficiencia, equipamiento y una atractiva campaña desde 299 euros al mes sin entrada
La electrificación ya no es una promesa de futuro, sino una realidad cada vez más presente en la carretera. En ese contexto, MG refuerza su propuesta con el HS PHEV, un SUV que ya puede verse en los concesionarios MG Huertas Auto y que pone el foco en algo muy concreto: hacer más fácil el salto a esta tecnología.
El MG HS PHEV combina un motor de gasolina con un sistema eléctrico que permite moverse en modo completamente eléctrico en los desplazamientos habituales. En la práctica, esto se traduce en menos consumo en el día a día y una conducción más silenciosa en ciudad, sin renunciar a la autonomía de un vehículo convencional cuando se necesita. Además, cuenta con la etiqueta CERO de la DGT, con todo lo que implica en términos de acceso y ventajas en entornos urbanos.
Más allá de su mecánica, el modelo apuesta por la lógica de uso. Es un SUV amplio, pensado para el uso familiar o profesional, con un interior bien resuelto y un nivel de equipamiento que cubre lo que hoy se espera: conectividad, asistentes a la conducción y una presentación cuidada, sin artificios innecesarios.
A todo ello se suma un argumento decisivo: MG Huertas Auto lanza una campaña que sitúa el HS PHEV desde 299 euros al mes, sin entrada —las condiciones se pueden consultar en el concesionario—. Una propuesta clara y competitiva que facilita el acceso a un híbrido enchufable en un momento en el que el precio sigue siendo, para muchos, el principal freno.
El MG HS PHEV ya está disponible en exposición en los concesionarios MG Huertas Auto de Murcia (El Tiro, 19) y CartagenaCalle Santa Leticia, 1), donde puede conocerse de primera mano, probarse y valorar su encaje en el uso real. Porque la electrificación no va solo de tecnología, sino de sentido práctico en el día a día.
- El Mar Menor recibe el doble de agua y nutrientes, lo que dispara la retirada de biomasa
- El Arco Noroeste cierra un ‘trozo’ más del anillo exterior de circunvalación de Murcia con cuentas pendientes
- Alcantarilla celebra sus fiestas de mayo con conciertos gratuitos de Shinova, Locomía y tributos musicales
- Roberto Brasero avisa del giro del tiempo en Murcia: lluvias para estrenar la primavera y bajada de temperaturas (no pierdas de vista el paraguas)
- Comer en las barracas de Murcia en Fiestas de Primavera será más barato: Consulta los precios
- Planes para este fin de semana en la Región de Murcia: del Día de los bosques al encuentro de Cuadrillas de Torre Pacheco
- Un joven se estrella en Juan de Borbón y queda sobre las vías del tranvía
- Alarma al explotar y arder un coche en pleno centro de Molina de Segura: 'Parecía una bomba