HS PHEV: la electrificación accesible ya está en MG Huertas Auto

La electrificación ya no es una promesa de futuro, sino una realidad cada vez más presente en la carretera. En ese contexto, MG refuerza su propuesta con el HS PHEV, un SUV que ya puede verse en los concesionarios MG Huertas Auto y que pone el foco en algo muy concreto: hacer más fácil el salto a esta tecnología.

El MG HS PHEV combina un motor de gasolina con un sistema eléctrico que permite moverse en modo completamente eléctrico en los desplazamientos habituales. En la práctica, esto se traduce en menos consumo en el día a día y una conducción más silenciosa en ciudad, sin renunciar a la autonomía de un vehículo convencional cuando se necesita. Además, cuenta con la etiqueta CERO de la DGT, con todo lo que implica en términos de acceso y ventajas en entornos urbanos.

Más allá de su mecánica, el modelo apuesta por la lógica de uso. Es un SUV amplio, pensado para el uso familiar o profesional, con un interior bien resuelto y un nivel de equipamiento que cubre lo que hoy se espera: conectividad, asistentes a la conducción y una presentación cuidada, sin artificios innecesarios.

A todo ello se suma un argumento decisivo: MG Huertas Auto lanza una campaña que sitúa el HS PHEV desde 299 euros al mes, sin entrada —las condiciones se pueden consultar en el concesionario—. Una propuesta clara y competitiva que facilita el acceso a un híbrido enchufable en un momento en el que el precio sigue siendo, para muchos, el principal freno.

El MG HS PHEV ya está disponible en exposición en los concesionarios MG Huertas Auto de Murcia (El Tiro, 19) y CartagenaCalle Santa Leticia, 1), donde puede conocerse de primera mano, probarse y valorar su encaje en el uso real. Porque la electrificación no va solo de tecnología, sino de sentido práctico en el día a día.