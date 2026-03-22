La dirección del futuro ya está aquí

La innovación forma parte del ADN de Lexus, y su nuevo sistema Steer-by-Wire supone un paso decisivo en la evolución de la conducción moderna. Estrenada en el nuevo Lexus RZ 2026, esta dirección por cable prescinde de la conexión mecánica tradicional entre el volante y las ruedas delanteras para apostar por una gestión completamente electrónica, abriendo la puerta a una experiencia más precisa, intuitiva y avanzada.

En lugar de un eje físico, las órdenes del conductor se transmiten mediante señales electrónicas a través de actuadores, lo que permite una respuesta mucho más rápida y directa. El resultado es una conducción que destaca por su precisión quirúrgica y una sensación de control constante. Además, el sistema es capaz de filtrar vibraciones no deseadas procedentes del firme o de las irregularidades de la carretera, elevando notablemente el confort sin perder información esencial para el conductor.

Uno de los elementos más innovadores es su volante tipo "Jet", con un diseño compacto y futurista que rompe con los esquemas tradicionales. Con apenas 200 grados de giro entre topes, elimina prácticamente la necesidad de realizar movimientos mano sobre mano, facilitando una conducción más natural y ergonómica. Este planteamiento no solo mejora la maniobrabilidad, sino que también optimiza el campo de visión, incrementando la seguridad y la sensación de dominio al volante.

El Lexus RZ en una imagen en carretera. / L. O.

A nivel dinámico, el sistema incorpora una relación de dirección variable que se adapta automáticamente a la velocidad del vehículo. En entornos urbanos o maniobras de aparcamiento, ofrece una respuesta más directa para facilitar los giros, mientras que a alta velocidad ajusta su comportamiento para garantizar una mayor estabilidad y precisión en recta.

Otro aspecto clave es su integración con el sistema de tracción total DIRECT4 de Lexus, logrando una sincronización total entre las acciones del conductor y la respuesta del vehículo. Esta interacción refuerza el concepto "Lexus Driving Signature", que busca una conexión más pura entre coche y conductor.

Más allá de sus beneficios inmediatos, el Steer-by-Wire representa también un pilar fundamental en el desarrollo de futuras tecnologías de conducción autónoma. En definitiva, una innovación que no solo mejora el presente, sino que anticipa el futuro del automóvil en clave premium.

De momento, el sistema Steer-by-Wire viene de serie en el nuevo RZ 550e F SPORT, junto con la tracción total DIRECT4 y el innovador sistema de cambio manual interactivo, Interactive Manual Drive. También está disponible como opción en el nuevo RZ 500e Luxury en conjunción con la tracción total.