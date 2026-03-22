“DIAS EBRO”: financiación especial y mantenimiento gratis el primer año

Marzo se convierte en un mes clave para EBRO con la puesta en marcha de los Días EBRO, una campaña vigente hasta el 31 de marzo que busca consolidar su posicionamiento con un mensaje directo —"Indecisos, lo sentimos. Hoy empezáis a querer un "— respaldado por una propuesta concreta: una gama disponible desde 19.990 euros, financiando con CA Auto Bank.

Pero el atractivo no se queda solo en el precio. EBRO añade un incentivo práctico que pesa en la decisión final: el primer mantenimiento preventivo gratuito durante un año o hasta 15.000 kilómetros. En un contexto donde el coste de uso importa tanto como la compra, este detalle marca la diferencia.

La gama se articula en torno a SUV de enfoque funcional, pensados para el día a día. El diseño transmite solidez, sin excesos, y en el interior se prioriza lo que realmente importa: espacio, comodidad y facilidad de uso. Son coches que no requieren adaptación; todo está donde se espera, con una conectividad clara y sin complicaciones.

En el apartado mecánico, la marca recurre a motorizaciones electrificadas, con versiones híbridas que buscan un equilibrio razonable entre consumo y prestaciones. La propuesta busca responder con solvencia tanto en trayectos urbanos como en desplazamientos por carretera. A esto se suma un nivel de equipamiento en seguridad y asistentes a la conducción que responde a lo que hoy se considera imprescindible: ayudas que acompañan, pero no invaden la conducción.

Con esta iniciativa, EBRO plantea una oferta basada en el equilibrio entre precio, tecnología y coste de uso. Los Días EBRO estarán vigentes hasta final de mes en TAI MOTOR (Avenida de Alicante, 16, Murcia), donde puede consultarse toda la información sobre la gama y las condiciones de la campaña.