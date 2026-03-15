Vuelta de tuerca a su gama ‘top’

Renault continúa consolidando su ofensiva en la parte alta del mercado europeo. Los modelos Austral, Espace y Rafale se han convertido en los principales pilares de esta estrategia dentro de los segmentos C y D, una categoría en la que la firma del rombo ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años.

De hecho, durante 2025 estas tres propuestas contribuyeron de forma decisiva al aumento del 7,9 % en las ventas globales de Renault en dichos segmentos, con un total de 444.000 unidades comercializadas, de las cuales cerca de 72.000 correspondieron al mercado español.

Este impulso comercial ha reforzado además el liderazgo de Renault en Francia dentro del mercado de vehículos full hybrid. Una tendencia que también refleja el posicionamiento cada vez más premium de la marca en Europa, donde los clientes optan mayoritariamente por las versiones más completas y equipadas.

Los datos son reveladores. En el caso del Austral, cerca del 37 % de las ventas corresponden al acabado esprit Alpine, que además experimentó un crecimiento del 15 % durante 2025. El Espace, por su parte, concentra el 57 % de sus matriculaciones en las versiones esprit Alpine e Iconic, mientras que el Rafale —auténtico buque insignia de Renault en Europa— alcanza un contundente 78 % de sus ventas en los niveles superiores esprit Alpine y atelier Alpine.

La apuesta por equipamientos de alto valor añadido también se refleja en las opciones elegidas por los clientes. El techo panorámico Solarbay, por ejemplo, se ha convertido en uno de los extras más populares en Espace y Rafale, representando cerca del 25 % de los pedidos. Este sistema permite controlar electrónicamente la opacidad del cristal en cuatro niveles mediante comandos de voz a través de Google Assistant, ofreciendo una experiencia de confort térmico y luminosidad muy sofisticada.

Otro elemento muy demandado es el sistema de sonido de alta fidelidad Harman Kardon, elegido por el 37 % de los compradores del Espace, el 30 % de los del Rafale y el 11 % de los del Austral, lo que confirma el interés del público por configuraciones cada vez más tecnológicas y refinadas.

En cuanto a la oferta mecánica, toda la gama se beneficia de la motorización full hybrid E-Tech de 200 CV, que combina prestaciones y eficiencia con cifras de consumo especialmente competitivas. Con el depósito lleno, los tres modelos pueden alcanzar hasta 1.100 kilómetros de autonomía, con consumos homologados de 4,7 l/100 km para el Austral y 4,8 l/100 km en el caso de Espace y Rafale.

Para quienes buscan un nivel superior de rendimiento, el Rafale ofrece además la motorización hyper hybrid E-Tech 4x4 de 300 CV, desarrollada por los ingenieros de Alpine. Esta versión incorpora una batería de 22 kWh que permite realizar buena parte de los desplazamientos cotidianos en modo completamente eléctrico.

Por su parte, el Austral mantiene también en su gama la alternativa mild hybrid de 150 CV con cambio automático, una opción que equilibra prestaciones y eficiencia con consumos contenidos.

De cara a 2026, Renault introduce diversas evoluciones tecnológicas en estos tres modelos para mejorar aún más la experiencia a bordo. Una de las novedades más destacadas es la incorporación de un cargador inalámbrico con estándar Qi2, tecnología que utiliza un anillo magnético para asegurar una carga rápida y estable, similar al sistema MagSafe presente en los iPhone más recientes. Gracias a este sistema, es posible recuperar hasta el 50 % de la batería del smartphone en aproximadamente una hora sin riesgo de sobrecalentamiento.

La conectividad también se refuerza con la introducción del operador virtual Airnity, especializado en servicios para automoción. Esta solución ofrece un paquete de datos integrado directamente en el sistema de infoentretenimiento OpenR Link, permitiendo utilizar aplicaciones sin necesidad de compartir conexión desde el teléfono móvil. El sistema incluye 2 GB mensuales durante tres años, suficientes para unas 40 horas de streaming de audio o tres horas de vídeo.

A ello se sumará próximamente la llegada de Google Gemini mediante actualización Over the Air, un asistente conversacional basado en inteligencia artificial que sustituirá al actual Google Assistant. Esta tecnología permitirá interactuar con el vehículo de forma más natural y mantener conversaciones complejas sin necesidad de utilizar comandos específicos.

En materia de seguridad, la gama incorpora además un avanzado sistema de vigilancia de la atención del conductor. Gracias a una cámara situada en el pilar A, capaz de monitorizar el estado del conductor, el vehículo puede detectar signos de fatiga o malestar y actuar de forma preventiva, llegando incluso a detenerse progresivamente y activar las luces de emergencia si fuese necesario.

Otra novedad es el nuevo modo de conducción “Smart”, que sustituye al anterior modo “Perso”. Este sistema gestiona automáticamente la transición entre los programas Eco, Comfort y Sport del sistema Multi-Sense, adaptándose en tiempo real al estilo de conducción para optimizar tanto el rendimiento como la eficiencia.

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Finalmente, la gama también introduce pequeños retoques estéticos. Los Austral y Espace incorporan un nuevo color de carrocería Azul Antracita Satinado, mientras que el Rafale estrena una elegante tapicería negra en tejido recubierto granulado disponible como opción. Todas estas novedades ya están disponibles para pedidos en el mercado español y en nuestra Región las podremos ver y probar en Renault Marcos Automoción.