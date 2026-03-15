Una V-Strom para cada tipo de motorista

El segmento trail vive uno de sus momentos de mayor expansión y nuestra protagonista Suzuki ocupa un papel preeminente dentro de esta categoría. Aquí reina con sus conocidas V-Strom con una gama coherente, sólida y perfectamente escalonada. Bajo esta denominación conviven hoy varias propuestas que abarcan desde el acceso al mundo adventure hasta las maxi-trail de gran cilindrada capaces de recorrer miles de kilómetros con plena solvencia. Todas ellas, cómo no, las podemos ver y probar en Motos Marín, concesionario oficial de Suzuki para la Región de Murcia.

El buque insignia: V-Strom 1050. En la parte alta de la gama se sitúa la Suzuki V‑Strom 1050DE, acompañada por la versión Suzuki V‑Strom 1050 Tech. Ambas representan la interpretación más viajera y tecnológica de Suzuki dentro del universo trail.

Equipadas con el conocido bicilíndrico en V de 1.037 cc y 107 CV, tiene una entrega de par especialmente adecuada para viajar con carga o pasajero. La diferencia entre ambas se centra en su orientación: mientras la versión Tech prioriza el confort en carretera y el turismo de largo recorrido, la DE apuesta por una mayor capacidad fuera del asfalto, con rueda delantera de 21 pulgadas, suspensiones de mayor recorrido y una puesta a punto más aventurera.

A nivel tecnológico, ambas incorporan el sistema Suzuki Intelligent Ride System, con modos de conducción, control de tracción, ABS optimizado para curva, control de crucero y cambio rápido bidireccional, un conjunto que sitúa a la V-Strom 1050 a la altura de las maxi-trail más modernas del mercado.

La revolución del segmento medio: V-Strom 800. Uno de los movimientos más importantes de Suzuki en los últimos años ha sido la llegada de la V‑Strom 800DE, acompañada por su variante más asfáltica, la Suzuki V‑Strom 800 Tech. Este modelo supuso una renovación profunda dentro de la gama, estrenando un motor bicilíndrico de 776 cc, más compacto y eficiente que el tradicional V-Twin de menor cilindrada. Con una potencia de unos 84 CV, este propulsor destaca por su equilibrio entre prestaciones y facilidad de uso.

La versión DE va más orientada al off-road, con suspensiones Showa, rueda delantera de 21 pulgadas con radios y un modo Gravel para superficies deslizantes. Por su parte, la variante estándar se inclina más hacia el turismo y el uso diario, manteniendo el carácter trail pero con mayor protagonismo del asfalto. Con este modelo, Suzuki entra de lleno en uno de los segmentos más competitivos del mercado trail medio, donde los usuarios buscan motos capaces de combinar viajes largos, escapadas por pistas y manejabilidad en el día a día.

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En el caso de la V-STROM 800DE, el precio baja de 12.479 a 9.999 euros, convirtiéndose en la propuesta más competitiva dentro del segmento trail medio. Y todo ello con el servicio posventa de Motos Marín.