Poderío coreano

La quinta generación del Hyundai Santa Fe ha supuesto una evolución profunda respecto a su predecesor, reforzando su personalidad dentro del competido segmento de los SUV de tamaño medio. Con un planteamiento de diseño diferente y una clara orientación hacia el ocio al aire libre, el nuevo Santa Fe pretende responder a las nuevas tendencias de movilidad y estilo de vida, combinando practicidad, tecnología y electrificación.

Desarrollado por Hyundai a partir de un enfoque poco convencional, este SUV ha sido concebido pensando primero en la funcionalidad del espacio trasero. La marca coreana ha priorizado una zona de carga más amplia y accesible, dando como resultado un hueco de alrededor de 620 litros de capacidad plegando la tercera fila de asientos.

Diseño robusto con inspiración outdoor. Uno de los aspectos que más llama la atención del nuevo Santa Fe es su diseño exterior. La nueva generación adopta un estilo mucho más contundente y geométrico, con superficies limpias y proporciones que transmiten una presencia sólida sobre el asfalto.

El frontal destaca por su elevada línea de capó y por los característicos faros en forma de “H”, un motivo que se repite también en la parte trasera y que contribuye a crear una identidad visual muy reconocible. Este lenguaje de diseño refuerza la sensación de anchura y robustez, mientras que los voladizos más cortos y la mayor distancia entre ejes mejoran las proporciones del conjunto.

En el perfil lateral, la línea de techo más plana y los volúmenes generosos de los pasos de rueda aportan un aire claramente aventurero. A ello se suman las llantas de aleación de hasta 21 pulgadas, disponibles según versión, que completan una estética moderna y poderosa.

Pero si hay un elemento diferencial en esta generación es el rediseño del portón trasero. Más ancho y funcional, permite aprovechar mejor el espacio de carga y transforma la parte posterior del vehículo en una especie de zona de descanso o “terraza”, pensada para actividades al aire libre como el camping o las escapadas familiares.

La gama de colores también se renueva con tonalidades inspiradas en la naturaleza como Ocado Green, Terracotta Orange, Cyber Sage, Earthy Brass o Pebble Blue, algunas de ellas disponibles con acabados mate que refuerzan la personalidad del modelo.

Interior amplio y tecnológico. El diseño interior sigue una filosofía que combina líneas horizontales y verticales, creando una sensación de amplitud y orden visual. El motivo en forma de “H” vuelve a aparecer en el panel de instrumentos de 12,3 pulgadas, al igual que la pantalla multimedia, y en las salidas de aire, reforzando la coherencia estética entre el interior y el exterior del vehículo. Además, el uso de materiales suaves y soluciones sostenibles refleja el compromiso de la marca con una movilidad más respetuosa con el medio ambiente.

El equipamiento incluye detalles pensados para el día a día, como un compartimento esterilizador por rayos ultravioleta para objetos personales o un sistema de doble carga inalámbrica para teléfonos móviles. Todo ello se combina con diferentes opciones de tapicería —desde tela hasta cuero Napa— según el nivel de acabado.

Motorizaciones híbridas electrificadas. La oferta mecánica se centra en la electrificación con dos opciones híbridas que combinan eficiencia y prestaciones.

La primera es un sistema híbrido convencional (HEV) de 239 CV, que combina un motor gasolina turboalimentado de 1.6 litros con un motor eléctrico de 47,7 kW y una batería de 1,49 kWh. La transmisión automática de seis velocidades gestiona la potencia, con posibilidad de tracción total.

La segunda alternativa es un híbrido enchufable (PHEV) de 288 CV, con batería de 13,8 kWh, que permite recorrer hasta 54 km en modo completamente eléctrico según el ciclo WLTP e incorpora tracción integral.

Para mejorar la eficiencia, el sistema híbrido incluye frenada regenerativa ajustable mediante levas en el volante y una gestión inteligente que optimiza el funcionamiento del motor en tráfico denso.

Seguridad y asistentes avanzados. El SUV incorpora la última generación del paquete de asistentes a la conducción SmartSense de Hyundai, que incluye frenada automática de emergencia, control activo de ángulo muerto y asistente de mantenimiento de carril.

A ello se suman tecnologías como control de crucero inteligente basado en navegación, asistente de conducción en autopista o sistema de estacionamiento remoto, que permite mover el vehículo desde el exterior con la llave inteligente.

Noticias relacionadas

El nuevo Santa Fe representa un salto evolutivo importante dentro de la gama Hyundai. Con un diseño más audaz, mayor versatilidad interior y una gama mecánica electrificada, los precios parten desde 51.110 euros contando promociones y ayudas.