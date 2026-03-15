Lexus Murcia acompaña el desfile de Javier Mármol con el exclusivo LM

El nuevo Lexus LM fue protagonista esta semana en el desfile con el que el diseñador murciano Javier Mármol presentó su nueva colección, «Tesis», en el Claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, y que fue patrocinado por Lexus Murcia. La cita reunió moda, música y creación artística en uno de los espacios más emblemáticos del campus universitario, con la asistencia de destacadas personalidades del ámbito social, cultural y empresarial.

En este contexto, el exclusivo Lexus LM desempeñó un papel protagonista como vehículo de transfer oficial del evento. El modelo fue el encargado de trasladar hasta el desfile a varios invitados VIP que asistieron a la presentación, entre ellos la cantante Marta Sánchez, la empresaria y chef televisiva Samantha Vallejo-Nágera, la modelo Laura Sánchez y la empresaria Nuria March.

Concebido para ofrecer una experiencia de viaje comparable a la de una primera clase, el Lexus LM representa una nueva interpretación del lujo en movimiento. Su interior destaca por la amplitud, la calidad de los materiales y una cuidada atención al bienestar de los ocupantes. Dependiendo de la configuración, el habitáculo puede contar con cuatro plazas independientes con asientos tipo ‘lounge’, diseñados para favorecer el descanso durante trayectos largos.

El espacio interior puede incorporar además una partición con pantalla de gran formato que separa el área del conductor del compartimento trasero, creando un entorno ideal tanto para trabajar como para relajarse o disfrutar de contenidos multimedia. A ello se suma un avanzado sistema de climatización que monitoriza la temperatura del habitáculo y ajusta automáticamente el ambiente interior para cada pasajero, además de un completo equipamiento tecnológico orientado al confort y la conectividad.

En el apartado mecánico, el modelo integra un sistema de propulsión híbrido autorrecargable que combina eficiencia y suavidad de marcha, dos rasgos característicos de la experiencia de conducción de Lexus.

El evento contó además con la participación musical del guitarrista Gregorio Mármol, la Banda de Música Ciudad de Murcia dirigida por Ángel Quereda y la Coral de la Universidad de Murcia, aportando un marcado carácter interdisciplinar a una cita que combinó moda, música y talento local en un entorno histórico de la ciudad.

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Con su presencia en este tipo de iniciativas, Lexus Murcia reafirma su compromiso con la cultura y con el impulso de proyectos creativos vinculados al territorio, apoyando eventos que conectan diseño, innovación y expresión artística.