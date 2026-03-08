SEAT Ateca FR 2026: Más equipamento y mejor precio para reforzar su atractivo

A partir de ahora, el nivel FR se convierte en el auténtico protagonista del SUV compacto de la marca española, incorporando de serie el equipamiento más completo y deportivo, además de mejorar su competitividad con una ventaja económica notable.

Esta nueva configuración sustituye al anterior FR Special Edition, integrando todo su equipamiento adicional pero con una reducción de 1.900 euros en el precio recomendado. El resultado es una propuesta más accesible que combina diseño, tecnología y una relación valor-precio especialmente atractiva dentro del segmento de los SUV compactos.

El modelo mantiene los atributos que han definido al Ateca desde su lanzamiento: un comportamiento dinámico destacado, una gran habitabilidad pese a sus dimensiones exteriores contenidas y una estética robusta. En el caso del acabado FR, ese carácter se refuerza con detalles específicos como paragolpes deportivos, marcos de ventanillas en negro, pasos de rueda del color de la carrocería y llantas de aleación de 18 pulgadas de serie, con opción de 19 pulgadas.

En el apartado tecnológico, el Ateca FR 2026 incorpora una completa dotación de seguridad, conectividad y confort. Entre sus elementos más destacados figuran la cámara de visión 360º, el Travel Assist con conducción semiautónoma de nivel 2, el control de crucero adaptativo, el sistema de navegación con pantalla de 9,2 pulgadas, el Digital Cockpit de 10,25 pulgadas, conectividad móvil con Full Link inalámbrico o el asistente de aparcamiento automático.

La gama mecánica se compone de motores de gasolina eficientes. El acceso corresponde al 1.0 TSI de 115 CV con cambio manual de seis velocidades, mientras que el 1.5 TSI de 150 CV se ofrece con transmisión manual o automática DSG de siete relaciones e incorpora desconexión de cilindros para optimizar consumo y emisiones.

Además, el Ateca FR 2026 puede adquirirse desde 180 euros al mes mediante la fórmula SEAT Flex, y cuenta con hasta 10 años de garantía oficial, reforzando la confianza y tranquilidad para el cliente.