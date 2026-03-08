Nissan supera los 600.000 crossovers vendidos en España, con el Qashqai como gran protagonista

Casi dos décadas después de que el Nissan Qashqai revolucionara una categoría que no ha dejado de crecer, la apuesta de la marca japonesa por los SUV sigue dando resultados. Así, Nissan ha alcanzado en febrero de 2026 la cifra de 600.000 crossovers matriculados en España, un registro que confirma la enorme aceptación que este tipo de vehículos ha tenido entre los conductores desde finales de la década de 2000.

El dato tiene además un componente simbólico importante: Nissan fue la marca que popularizó el concepto moderno de SUV compacto en Europa con la llegada del Qashqai en 2007. A partir de ese momento, el modelo no solo se convirtió en uno de los coches más vendidos del continente, sino que abrió la puerta a un segmento que hoy domina claramente el mercado.

El Qashqai, pilar del éxito. Dentro de ese volumen total de 600.000 unidades, el peso del Qashqai es enorme. El SUV compacto acumula más de 400.000 unidades matriculadas en España, consolidándose como el modelo más representativo de la ofensiva crossover de la marca. Junto a él, otros modelos de la gama han ido reforzando la presencia de Nissan en este segmento, como el urbano Juke, el familiar X-Trail o el eléctrico Ariya, que completan una oferta pensada para cubrir diferentes necesidades dentro del universo SUV.

Pero incluso con una gama más amplia, el Qashqai sigue siendo el referente. En lo que va de año, el modelo se mantiene entre los diez coches más vendidos del mercado español, además de ocupar la segunda posición entre los híbridos más vendidos del país.

También mantiene una fuerte presencia en el mercado profesional, donde es el segundo crossover más vendido en el canal de renting, una señal clara de su popularidad entre empresas y gestores de flotas.

Los datos de febrero confirman esta buena dinámica, con un crecimiento del 15,4 % en las matriculaciones del modelo, un ritmo más del doble del registrado por el conjunto del mercado.

Un SUV que sigue evolucionando. La generación actual del Nissan Qashqai mantiene la fórmula que lo hizo popular: un SUV compacto de unos 4,4 metros de longitud, con espacio suficiente para cinco ocupantes y un maletero que ronda los 480 litros de capacidad, cifras que lo sitúan en el corazón del segmento C-SUV.

Su diseño exterior apuesta por líneas más marcadas y una estética moderna, mientras que el interior combina un enfoque práctico con una mayor carga tecnológica, incluyendo instrumentación digital, pantalla central de infoentretenimiento y múltiples sistemas de asistencia a la conducción. Entre estos últimos destaca el sistema ProPILOT con Navi-Link, que permite integrar la información de navegación con los asistentes de conducción para facilitar los desplazamientos en autopista o en tráfico denso.

Electrificación sin enchufe. Uno de los aspectos que más ha reforzado el atractivo del Qashqai en los últimos años es la introducción de la tecnología e-POWER, una solución híbrida que propone una experiencia de conducción diferente dentro de su categoría.

En este sistema, las ruedas siempre son impulsadas por un motor eléctrico, mientras que el motor de gasolina actúa exclusivamente como generador de electricidad. El resultado es una conducción muy similar a la de un coche eléctrico -suave, silenciosa y con una respuesta inmediata- pero sin necesidad de recargar el vehículo en un enchufe.

Para muchos conductores, esta fórmula representa una transición natural hacia la electrificación, especialmente en un momento en el que el mercado español avanza progresivamente hacia este tipo de tecnologías.

Un mercado en plena transformación. De hecho, el peso de los vehículos electrificados sigue creciendo en España. Según los datos del sector, alrededor del 20 % de los turismos y crossovers matriculados en el país ya cuentan con algún tipo de electrificación, lo que equivale a uno de cada cinco vehículos vendidos actualmente.

Con más de un millón de vehículos Nissan circulando por las carreteras españolas y una red comercial de cerca de 200 puntos de venta y posventa, la compañía confía en seguir consolidando su presencia en el mercado nacional.

Noticias relacionadas

Toda la gama Nissan la tenemos disponible en Nissan Marcos Automoción, concesionario oficial de la firma japonesa en la Región de Murcia.