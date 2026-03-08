Gougo.es acelera la compra online de vehículos de ocasión

La digitalización está transformando la forma de comprar un coche y en Gougo.es, el marketplace de vehículos de ocasión de Grupo Huertas, destaca una de las funcionalidades que mejor refleja esta evolución: la posibilidad de conocer en minutos si la financiación de un vehículo está preaprobada, realizando todo el proceso de forma 100 % online.

Esta opción está integrada directamente en la ficha de cada vehículo disponible en la plataforma. Desde ahí, el usuario puede acceder al CTA de financiación, simular su cuota mensual e iniciar la solicitud de forma inmediata. El sistema está pensado para ofrecer una experiencia rápida y sencilla, permitiendo comprobar en cuestión de minutos si la operación es viable.

La agilidad es uno de los aspectos más valorados por los usuarios del marketplace. El proceso puede realizarse desde cualquier dispositivo, con información clara y transparente en cada paso. Si la operación resulta preaprobada, el cliente puede continuar con la gestión de la compra sin desplazamientos y con la posibilidad de completar los trámites de forma digital.

A esta funcionalidad se suma el servicio de tasación online, que calcula en segundos una estimación del valor del coche actual del usuario. De este modo, el vehículo puede incorporarse como parte del pago y el sistema muestra al instante cómo cambia la cuota de financiación del nuevo coche, facilitando una decisión rápida y bien informada.

Con este conjunto de herramientas, Gougo.es refuerza su propuesta como plataforma digital especializada en vehículos de ocasión, combinando tecnología, transparencia y facilidad de uso. El marketplace permite elegir entre más de 600 vehículos revisados, con el respaldo de Grupo Huertas, empresa con más de 125 años de trayectoria en el sector de la automoción.

La plataforma está concebida para simplificar al máximo la experiencia de compra: financiación 100% online y sin entrada, tasación del coche actual en segundos, acceso a una amplia oferta de modelos revisados y posibilidad de recibir el vehículo en casa (consultar condiciones). Además, los clientes disponen de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba y de la opción de visitar físicamente los concesionarios del grupo en Murcia o Cartagena.