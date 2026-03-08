ACTUALIDAD
Audi Huertas Motor conecta movilidad y estilo de vida en su evento Barre & Brunch
El concesionario celebró una jornada experiencial con sello premium
Audi Huertas Motor celebró una nueva propuesta experiencial bajo el concepto Barre & Brunch, una jornada que combinó actividad física, gastronomía y comunidad en las instalaciones del concesionario. La iniciativa, desarrollada junto a AR Fitness y el chef Juan Guillamón, del restaurante Almo, distinguido con estrella Michelin, reunió a clientas de la marca y aficionadas a este deporte en un entorno diseñado para compartir valores, bienestar y estilo de vida.
La convocatoria completó aforo y generó desde el inicio un ambiente de energía y conexión. La sesión de barre, disciplina que integra técnica, control, fuerza, equilibrio y elegancia, sirvió como punto de partida de una experiencia concebida más allá de lo deportivo: un espacio para inspirar, compartir y reforzar vínculos en un contexto diferente al habitual.
Tras la sesión deportiva, el brunch diseñado por Juan Guillamón aportó la dimensión gastronómica al encuentro. La propuesta culinaria, elaborada con el sello creativo del chef, completó una experiencia sensorial que puso en valor el cuidado por el detalle y la calidad.
Con iniciativas como Barre & Brunch, Audi Huertas Motor reafirma su apuesta por propuestas diferenciales que acompañan a sus clientas más allá de la conducción, generando entornos donde innovación, estilo de vida y excelencia se encuentran.
