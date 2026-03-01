MG Huertas Auto Late con la cultura en los Premios Alfonso X

MG Huertas Auto volvió a respaldar, un año más, los Premios Alfonso X a la Cultura, celebrados en el Auditorio Víctor Villegas. Una cita ya consolidada en el calendario cultural de la Región y que, en esta edición, giró en torno a un leitmotiv tan actual como necesario: “Tecnología y Humanismo”.

En coherencia con esa temática, MG Huertas Auto expuso en la entrada del auditorio dos de sus modelos 100 % eléctricos: el MG S6 EV y el MG S5 EV. Ambos vehículos no solo actuaron como carta de presentación tecnológica ante los asistentes, sino que también prestaron servicio de movilidad sostenible a la organización del evento, reforzando el compromiso real con una transición energética tangible.

El MG S6 EV destaca por su diseño contemporáneo, amplio espacio interior y un planteamiento orientado al confort y la eficiencia, mientras que el MG S5 EV se posiciona como una alternativa eléctrica versátil y accesible, pensada para un uso cotidiano sin renunciar a autonomía ni equipamiento tecnológico. Dos propuestas que reflejan la estrategia de la marca: democratizar la movilidad eléctrica con productos competitivos, solventes y adaptados a las nuevas exigencias del mercado.

La presencia de MG Huertas Auto en los Premios Alfonso X forma parte de una apuesta sostenida por el impulso de la cultura regional, sintetizada en el claim que lucía uno de los vehículos expuestos: “MG late por la cultura”.

Noticias relacionadas

Una declaración de intenciones que vincula innovación, responsabilidad social y compromiso con el entorno.