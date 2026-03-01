Hyundai KONA Hybrid, dinamismo urbano con ventajas exclusivas para autónomos y empresas

Hyundai Huertas Móvil impulsa una oportunidad especial para el Hyundai KONA Hybrid, uno de los modelos clave de la gama SUV electrificada de la firma coreana. Una propuesta que aúna eficiencia, equipamiento y versatilidad en un formato compacto, adaptado tanto al entorno urbano como a desplazamientos interurbanos, y diseñada especialmente para autónomos y empresas que buscan optimizar su movilidad profesional.

La oferta vigente está orientada a este colectivo, que encontrará en el KONA Hybrid una solución especialmente conveniente por sus ventajas fiscales asociadas al renting, la previsibilidad de costes y la reducción del gasto en combustible.

El KONA Hybrid combina un motor de gasolina con un propulsor eléctrico para ofrecer un funcionamiento optimizado en consumos y emisiones, sin necesidad de enchufe. Esta tecnología autorrecargable permite circular con etiqueta ECO, una ventaja cada vez más relevante en términos de movilidad urbana y acceso a zonas de bajas emisiones. Además destaca por un diseño renovado y tecnológico, y un completo paquete de asistentes a la conducción y sistemas de seguridad activa, alineados con el enfoque de Hyundai en materia de protección y confort.

Noticias relacionadas

La campaña vigente en Hyundai Huertas Móvil permite acceder a este SUV híbrido en condiciones especiales a través de una fórmula de renting adaptada a autónomos y empresas, facilitando la renovación de flotas o la incorporación de un vehículo profesional sin necesidad de realizar una gran inversión inicial. Todos los términos de la campaña se pueden consultar en el concesionario.