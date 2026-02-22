En tierra de nadie, pero en todas las ciudades

Tras un 2025 muy ajetreado, la marca y constructora francesa Peugeot —cuyos modelos se fabrican mayoritariamente en Francia, con las garantías de calidad y acabado que ello conlleva— ha redefinido su posicionamiento en el mercado. A su oferta se suman los scooters Kisbee, la gama cápsula Django (con variantes TT, Sport y Classic) y la gama Peugeot, con modelos como el nuevo Pulsion EVO 125, además del Tweet 125 rueda alta, la singular PM-01 o las Metropolis de tres ruedas.

Pocos conocen tan bien lo que busca el usuario de una scooter 125 para el día a día en ciudad como Peugeot, y es en la nueva Pulsion EVO 125 donde la marca concentra su tecnología más avanzada. Incorpora un motor monocilíndrico 4T de inyección electrónica, con 9,9 kW (13,5 CV) de potencia máxima, que ofrece una aceleración ágil, tanto con uno como con dos ocupantes. Cuenta con arranque eléctrico y un depósito de 11,1 litros, que permite alcanzar hasta 440 kilómetros de autonomía, una cifra destacada en su segmento.

Compacto para la ciudad, cómodo para trayectos largos y suficientemente equipado para satisfacer a un público cada vez más exigente. Un auténtico GT en formato urbano

En cuanto al equipamiento, la Pulsion EVO 125 presume de ayudas electrónicas avanzadas como control de crucero y ABS, situándose entre las scooters más equipadas del segmento 125. Completa el conjunto con una firma lumínica LED reconocible, llantas de 14 pulgadas delante y 13 detrás y pantalla digital.

El volante del Peugeout Pulsion EVO 2026. / Neomotor Murcia

La variante Pulsion EVO Urban añade un parabrisas de mayor tamaño, respaldo para el pasajero y un top case de 35 litros de serie, que se suma al espacio bajo el asiento de 45 litros, reforzando su carácter práctico y urbano.

Hemos hablado con Paco Marín, gerente de Motos Marín, concesionario oficial Peugeot en la Región de Murcia, quien ha confirmado que próximamente habrá unidades de prueba disponibles. En su opinión, se trata de uno de los scooters más completos y recomendables del mercado. Todo ello por un precio competitivo de 3.399 euros o 79 euros al mes financiando, una propuesta especialmente atractiva dentro del segmento scooter 125.