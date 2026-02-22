Dos Ruedas | PEUGEOT PULSION EVO 125 2026
En tierra de nadie, pero en todas las ciudades
Sus líneas al más puro estilo GT pero con un tamaño compacto y sus dos variantes -standard y con baúl y parabrisas- conjugan al nuevo Pulsion EVO como una opción de lo más razonable. Ademas, está disponible desde solo 3.399 euros o 79 euros al mes
Tras un 2025 muy ajetreado, la marca y constructora francesa Peugeot —cuyos modelos se fabrican mayoritariamente en Francia, con las garantías de calidad y acabado que ello conlleva— ha redefinido su posicionamiento en el mercado. A su oferta se suman los scooters Kisbee, la gama cápsula Django (con variantes TT, Sport y Classic) y la gama Peugeot, con modelos como el nuevo Pulsion EVO 125, además del Tweet 125 rueda alta, la singular PM-01 o las Metropolis de tres ruedas.
Pocos conocen tan bien lo que busca el usuario de una scooter 125 para el día a día en ciudad como Peugeot, y es en la nueva Pulsion EVO 125 donde la marca concentra su tecnología más avanzada. Incorpora un motor monocilíndrico 4T de inyección electrónica, con 9,9 kW (13,5 CV) de potencia máxima, que ofrece una aceleración ágil, tanto con uno como con dos ocupantes. Cuenta con arranque eléctrico y un depósito de 11,1 litros, que permite alcanzar hasta 440 kilómetros de autonomía, una cifra destacada en su segmento.
Compacto para la ciudad, cómodo para trayectos largos y suficientemente equipado para satisfacer a un público cada vez más exigente. Un auténtico GT en formato urbano
En cuanto al equipamiento, la Pulsion EVO 125 presume de ayudas electrónicas avanzadas como control de crucero y ABS, situándose entre las scooters más equipadas del segmento 125. Completa el conjunto con una firma lumínica LED reconocible, llantas de 14 pulgadas delante y 13 detrás y pantalla digital.
La variante Pulsion EVO Urban añade un parabrisas de mayor tamaño, respaldo para el pasajero y un top case de 35 litros de serie, que se suma al espacio bajo el asiento de 45 litros, reforzando su carácter práctico y urbano.
Hemos hablado con Paco Marín, gerente de Motos Marín, concesionario oficial Peugeot en la Región de Murcia, quien ha confirmado que próximamente habrá unidades de prueba disponibles. En su opinión, se trata de uno de los scooters más completos y recomendables del mercado. Todo ello por un precio competitivo de 3.399 euros o 79 euros al mes financiando, una propuesta especialmente atractiva dentro del segmento scooter 125.
- El Aeropuerto de la Región de Murcia se queda fuera del reparto histórico de 13.000 millones de Aena
- Rapapolvo al IES Ibáñez Martín en la radio por celebrar sus cien años de historia sin cambiarse el nombre franquista
- Se arroja de un tercer piso y se mata tras agredir a una mujer en una playa de Cartagena
- La pala entra de urgencia al paseo marítimo de El Portús en Cartagena
- Hora, precio de las entradas y dónde ver en televisión el derbi Real Murcia-FC Cartagena
- El mejor bar de Murcia para comer pulpo con tapas a solo 3.50 euros: 'El más tierno que he probado en mi vida
- Los vecinos de Cabo de Palos piden que se tengan en cuenta 'criterios científicos' para los deslindes en el litoral de Cartagena
- Miraquéplan' este fin de semana en la Región de Murcia: rutas guiadas en la Floración, la Ruta de la Cuchara y los últimos desfiles de Carnaval