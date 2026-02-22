Redefiniendo el SUV compacto

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La pasada semana, las instalaciones de BYD Marcos Automoción Murcia se vistieron de largo para presentar el nuevo Atto 2 híbrido enchufable, un modelo compacto por fuera, amplio por dentro y con un sistema mixto muy avanzado -marca de la casa-, y todo con un precio rompedor

El desembarco de BYD en Europa continúa a un ritmo vertiginoso, y su última ofensiva tiene nombre propio: ATTO 2 DM-i. Este SUV compacto híbrido enchufable se posiciona como una alternativa muy seria para quienes buscan electrificación sin renunciar a la versatilidad del motor térmico. Se presentó la pasada semana en las instalaciones de BYD Marcos Automoción Murcia, ante un buen número de clientes y amigos de la marca.

A diferencia de muchos híbridos enchufables tradicionales, el sistema DM-i (Dual Mode Intelligent) de BYD prioriza el uso del motor eléctrico en la mayoría de situaciones, utilizando el propulsor de gasolina principalmente como generador o apoyo en viajes largos. El resultado es una conducción suave, silenciosa y muy eficiente, cercana a la de un vehículo eléctrico puro.

Autonomía de récord

Uno de sus grandes argumentos es la autonomía. Dependiendo de la versión, el ATTO 2 DM-i puede recorrer hasta 90 km en modo totalmente eléctrico según ciclo WLTP, cifra suficiente para cubrir la mayoría de desplazamientos diarios sin gastar combustible. Con el depósito lleno y la batería cargada, la autonomía total puede alcanzar o superar los 1.000 km, algo muy poco habitual en su segmento.

La gama híbrida enchufable de ATTO 2 consiste en las variantes Active de 166 CV y unos 40 km eléctricos, y Boost de 212 CV y hasta 90 km eléctricos. Ambas utilizan baterías Blade de BYD, conocidas por su alta seguridad y durabilidad.

Muestra del interior del nuevo BYD.

Muestra del interior del nuevo BYD. / Neomotor Murcia

Dimensiones compactas, espacio generoso

Con 4,33 metros de longitud, el ATTO 2 DM-i se sitúa en el corazón del segmento B-SUV, rivalizando con modelos europeos y japoneses de gran éxito. Su diseño exterior transmite robustez sin excesos, con una parrilla frontal prominente respecto a la versión eléctrica y llantas de 17 pulgadas que refuerzan su presencia.

En el interior, BYD apuesta por un enfoque tecnológico y práctico. Destacan la pantalla táctil central giratoria de 12,8 pulgadas, el cuadro digital, la carga inalámbrica para el móvil y un sistema de almacenamiento optimizado. El maletero ofrece 425 litros, ampliables hasta 1.335 litros al abatir los asientos traseros, cifras propias de modelos de mayor tamaño.

Tecnología y seguridad de serie

Otro punto fuerte es el equipamiento de serie. Incluso desde la versión básica incluye asistentes avanzados a la conducción, cámaras de visión 360°, seis airbags y anclajes ISOFIX en varias plazas. La sensación general es de vehículo de segmento superior a precio contenido.

También incorpora funciones propias de los eléctricos, como el sistema V2L (Vehicle-to-Load), que permite usar la batería del coche para alimentar dispositivos externos, desde pequeños electrodomésticos hasta equipos de ocio al aire libre, una característica cada vez más demandada.

Y un precio que sacude el mercado

Si hay algo que puede convertir al ATTO 2 DM-i en un auténtico superventas es su precio. En España parte de unos 20.940 euros financiando, con versiones superiores aún muy competitivas frente a sus rivales más asentados.

BYD logra así acercar la tecnología híbrida enchufable a un público mucho más amplio, en un momento en que el coste sigue siendo una barrera para muchos compradores. Y todo ello con la ventaja del servicio posventa de BYD en la Región, ofrecido por Marcos Automoción.

