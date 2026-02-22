Redefiniendo el SUV compacto

El desembarco de BYD en Europa continúa a un ritmo vertiginoso, y su última ofensiva tiene nombre propio: ATTO 2 DM-i. Este SUV compacto híbrido enchufable se posiciona como una alternativa muy seria para quienes buscan electrificación sin renunciar a la versatilidad del motor térmico. Se presentó la pasada semana en las instalaciones de BYD Marcos Automoción Murcia, ante un buen número de clientes y amigos de la marca.

A diferencia de muchos híbridos enchufables tradicionales, el sistema DM-i (Dual Mode Intelligent) de BYD prioriza el uso del motor eléctrico en la mayoría de situaciones, utilizando el propulsor de gasolina principalmente como generador o apoyo en viajes largos. El resultado es una conducción suave, silenciosa y muy eficiente, cercana a la de un vehículo eléctrico puro.

Autonomía de récord

Uno de sus grandes argumentos es la autonomía. Dependiendo de la versión, el ATTO 2 DM-i puede recorrer hasta 90 km en modo totalmente eléctrico según ciclo WLTP, cifra suficiente para cubrir la mayoría de desplazamientos diarios sin gastar combustible. Con el depósito lleno y la batería cargada, la autonomía total puede alcanzar o superar los 1.000 km, algo muy poco habitual en su segmento.

La gama híbrida enchufable de ATTO 2 consiste en las variantes Active de 166 CV y unos 40 km eléctricos, y Boost de 212 CV y hasta 90 km eléctricos. Ambas utilizan baterías Blade de BYD, conocidas por su alta seguridad y durabilidad.

Muestra del interior del nuevo BYD. / Neomotor Murcia

Dimensiones compactas, espacio generoso

Con 4,33 metros de longitud, el ATTO 2 DM-i se sitúa en el corazón del segmento B-SUV, rivalizando con modelos europeos y japoneses de gran éxito. Su diseño exterior transmite robustez sin excesos, con una parrilla frontal prominente respecto a la versión eléctrica y llantas de 17 pulgadas que refuerzan su presencia.

En el interior, BYD apuesta por un enfoque tecnológico y práctico. Destacan la pantalla táctil central giratoria de 12,8 pulgadas, el cuadro digital, la carga inalámbrica para el móvil y un sistema de almacenamiento optimizado. El maletero ofrece 425 litros, ampliables hasta 1.335 litros al abatir los asientos traseros, cifras propias de modelos de mayor tamaño.

Tecnología y seguridad de serie

Otro punto fuerte es el equipamiento de serie. Incluso desde la versión básica incluye asistentes avanzados a la conducción, cámaras de visión 360°, seis airbags y anclajes ISOFIX en varias plazas. La sensación general es de vehículo de segmento superior a precio contenido.

También incorpora funciones propias de los eléctricos, como el sistema V2L (Vehicle-to-Load), que permite usar la batería del coche para alimentar dispositivos externos, desde pequeños electrodomésticos hasta equipos de ocio al aire libre, una característica cada vez más demandada.

Y un precio que sacude el mercado

Si hay algo que puede convertir al ATTO 2 DM-i en un auténtico superventas es su precio. En España parte de unos 20.940 euros financiando, con versiones superiores aún muy competitivas frente a sus rivales más asentados.

BYD logra así acercar la tecnología híbrida enchufable a un público mucho más amplio, en un momento en que el coste sigue siendo una barrera para muchos compradores. Y todo ello con la ventaja del servicio posventa de BYD en la Región, ofrecido por Marcos Automoción.