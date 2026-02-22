Actualidad | Neomotor
El nuevo referente eléctrico de MG ya rueda en la Región
Huertas Auto suma a su oferta el nuevo MGS6 EV, un modelo que apuesta por eficiencia energética, seguridad y confort de marcha
MG continúa consolidando su posicionamiento en el mercado eléctrico español con la llegada del nuevo MGS6 EV, un SUV eléctrico que representa un salto cualitativo en autonomía, equipamiento y eficiencia dentro del segmento. El modelo ya está disponible en MG Huertas Auto, en sus instalaciones de Murcia y Cartagena, reforzando la apuesta de Grupo Huertas por la electrificación accesible y de calidad.
El nuevo MGS6 EV se integra en la estrategia de MG como un vehículo clave para quienes buscan dar el paso definitivo hacia la movilidad eléctrica sin comprometer espacio, confort ni tecnología. Su diseño exterior combina líneas modernas y aerodinámicas con una presencia robusta, alineada con las tendencias actuales del mercado SUV.
Rendimiento y autonomía
En el apartado técnico, el MGS6 EV ofrece una autonomía competitiva dentro de su categoría, junto a un sistema de carga optimizado que reduce los tiempos de espera y facilita el uso diario. La respuesta del motor eléctrico garantiza aceleraciones ágiles y una conducción silenciosa, atributos que definen la experiencia de conducción eléctrica e integran un conjunto equilibrado y funcional.
Interior tecnológico y seguro
El interior destaca por su enfoque tecnológico y práctico: cuadro de instrumentos digital, pantalla central de gran formato, conectividad avanzada y sistemas de asistencia a la conducción que elevan la seguridad y el confort. MG mantiene así su filosofía de ofrecer equipamiento amplio desde versiones competitivas, reforzando su posicionamiento como marca con mejor relación precio-contenido del mercado.
Para MG Huertas Auto, la llegada del MGS6 EV supone un nuevo paso en su consolidación como referente regional en movilidad eléctrica. Las instalaciones de Murcia y Cartagena ya cuentan con el modelo disponible para exposición y prueba, permitiendo a los clientes conocer de primera mano un vehículo que combina eficiencia, tecnología y visión práctica del futuro del automóvil.
Con este lanzamiento, MG no solo amplía su gama eléctrica, sino que reafirma su intención de competir con argumentos sólidos en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado.
MG Huertas Auto celebra el Año Nuevo Chino junto a Jie Lin Wu, de Madre Tigre
La marca, además, patrocina el evento conmemorativo del Año Nuevo Chino, una cita cultural y gastronómica que contará con la participación de Jie Lin Wu, chef del restaurante Madre Tigre y embajador de MG Huertas Auto. La celebración tendrá lugar el 27 y 28 de febrero en el espacio de Los Molinos del Río de Murcia y contará con una amplia agenda de actividades durante esas 48 horas.
Durante el evento, el público podrá conocer de cerca el nuevo MGS6 EV, que estará expuesto para que los asistentes puedan descubrir sus líneas, su interior tecnológico y sus principales características, además de disfrutar de las actividades programadas para la celebración.
