El nuevo referente eléctrico de MG ya rueda en la Región

MG continúa consolidando su posicionamiento en el mercado eléctrico español con la llegada del nuevo MGS6 EV, un SUV eléctrico que representa un salto cualitativo en autonomía, equipamiento y eficiencia dentro del segmento. El modelo ya está disponible en MG Huertas Auto, en sus instalaciones de Murcia y Cartagena, reforzando la apuesta de Grupo Huertas por la electrificación accesible y de calidad.

El nuevo MGS6 EV se integra en la estrategia de MG como un vehículo clave para quienes buscan dar el paso definitivo hacia la movilidad eléctrica sin comprometer espacio, confort ni tecnología. Su diseño exterior combina líneas modernas y aerodinámicas con una presencia robusta, alineada con las tendencias actuales del mercado SUV.

Rendimiento y autonomía

En el apartado técnico, el MGS6 EV ofrece una autonomía competitiva dentro de su categoría, junto a un sistema de carga optimizado que reduce los tiempos de espera y facilita el uso diario. La respuesta del motor eléctrico garantiza aceleraciones ágiles y una conducción silenciosa, atributos que definen la experiencia de conducción eléctrica e integran un conjunto equilibrado y funcional.

Interior tecnológico y seguro

El interior destaca por su enfoque tecnológico y práctico: cuadro de instrumentos digital, pantalla central de gran formato, conectividad avanzada y sistemas de asistencia a la conducción que elevan la seguridad y el confort. MG mantiene así su filosofía de ofrecer equipamiento amplio desde versiones competitivas, reforzando su posicionamiento como marca con mejor relación precio-contenido del mercado.

Para MG Huertas Auto, la llegada del MGS6 EV supone un nuevo paso en su consolidación como referente regional en movilidad eléctrica. Las instalaciones de Murcia y Cartagena ya cuentan con el modelo disponible para exposición y prueba, permitiendo a los clientes conocer de primera mano un vehículo que combina eficiencia, tecnología y visión práctica del futuro del automóvil.

Con este lanzamiento, MG no solo amplía su gama eléctrica, sino que reafirma su intención de competir con argumentos sólidos en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado.